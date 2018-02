Unsinniger Donnerstag in Amberg [Video]

Sie gilt als die größte Freiluft-Faschingsparty Bayerns am heutigen Unsinnigen Donnerstag: die Hexennacht in Amberg. Hier treffen wilde Gestalten und liebenswerte Einhörner aufeinander, feiern und tanzen gemeinsam in die Nacht.

Sicherheitshinweis Aufgrund zahlreicher Schnittverletzungen durch Scherben im vergangenen Jahr ist das Mitbringen von Glasflaschen auf dem Marktplatz nicht gestattet.