Im Großen Rathaussaal in Amberg hat der VdK-Kreisverband sein 70-jähriges Bestehen mit zahlreichen Ehrengästen und Mitgliedern gefeiert. Landesgeschäftsführer Michael Pausder hielt eine aufrüttelnde Festrede.

(ads) Roland Nitzbon und Elena Neubauer empfingen die Gäste musikalisch. "70 Jahre VdK-Kreisverband Amberg-Sulzbach bedeutet 70 Jahre Hilfe am Menschen", betonte Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty. Durch seine ausgezeichneten Leistungen für soziale Gerechtigkeit steige die Mitgliederzahl des VdK ständig. Derzeit seien es knapp 10 000 - "eine starke Gemeinschaft", wie die Kreisvorsitzende sagte.Oberbürgermeister Michael Cerny sieht die Politik an der Seite des Verbands, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht: "Wir kämpfen gemeinsam einen erfolgreichen Kampf." Aktuelles Beispiel sei das Thema Barrierefreiheit der Städte. Cerny sieht den Grund für den Erfolg des VdK und seine Mitgliederzahlen in der Vertrauenswürdigkeit des Verbands und im gesellschaftlichen Miteinander. Landrat Richard Reisinger bezeichnete den VdK als soziales Gewissen der Gesellschaft und appellierte: "Machen Sie weiter - mit Charme und Unnachgiebigkeit." Marianne Kies-Baldasty erinnerte daran, dass die Barrierefreiheit 2024 in Bayern realisiert sein soll, und forderte: "Dafür müssen wir etwas tun, denn Barrierefreiheit geht uns alle an." Sie lobte die Bürgermeister des Landkreises, die das Thema bei ihren Ortsplanungen berücksichtigten.An die Gründung des VdK im Dezember 1946 in Oberbayern ("Der somit eine bayerische Erfindung ist") erinnerte Landesgeschäftsführer Michael Pausder als Festredner. Zahlreiche regionale Untergliederungen seien schnell gefolgt, so auch in Amberg Ende 1946. Bereits 1947 sei der Kreisverband Amberg ins Leben gerufen worden. Er bekam regen Zulauf und hatte 1965 bereits 3800 Mitglieder. Die Fusion mit dem ebenfalls starken Kreisverband Sulzbach kam 1980. Heute habe dieser starke Kreisverband mehr als 9600 Mitglieder in 29 Ortsverbänden. Der Landesgeschäftsführer sieht das Erfolgsgeheimnis in der Zusammenarbeit von Ehren- und Hauptamt und in der starken Präsenz auf Landkreisebene. Ursprünglich sei der VdK als Selbsthilfeorganisation gegründet worden, zur Beratung für Kriegsgeschädigte und Hinterbliebene. Er schärfe aber auch das Bewusstsein für Missstände und Ungerechtigkeiten und sei damit zum kritischen und konstruktiven Begleiter der Sozialpolitik geworden.

(ads) "Der VdK gilt damals wie heute als Stimme in der Sozialpolitik und als verlässlicher Kämpfer in allen Sozialfragen", betonte VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder. Damit trage der Verband "zur Stabilität unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats bei". Er verwies auf die Kampagne zur Barrierefreiheit. Dafür forderte er stärkere Unterstützung durch Staatsregierung und Kommunen. Der VdK nehme sich nicht nur des Themas Behinderung an, sondern mache sich auch im Bereich Arbeit, Rente, Gesundheit, Pflege, Armut und gegen soziale Ungleichheit stark. Zum Abschluss wurden Franz Hafenbradl und Josef Fertsch geehrt: Beide sind schon seit 70 Jahren Mitglieder im VdK.