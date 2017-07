Das alltägliche Leben wird immer komplexer, mehr und mehr durchdringt Kommunikationstechnik Einkäufe oder Vertragsabschlüsse, der Wettbewerb verschärft sich. Damit steigt der Beratungsbedarf der Konsumenten. Das ist eine Erfahrung, die Verbraucherschützer seit Jahren machen. Die in der Herrnstraße 16 angesiedelte Verbraucherzentrale konstatierte vor diesem Hintergrund in ihrer Jahrespressekonferenz am Dienstag durchweg steigende Zahlen.

Schwerpunkte Verbraucherrecht



Das Tätigkeitsfeld Markt und Recht verzeichnete 2016 einen Zuwachs von 30 Prozent (315 Fälle insgesamt). Oft geht es um extrem hohe Telefonrechnungen, wenn Anbieter teure Dienste Dritter auflisten. Hier sieht Marion Gaksch rechtliche Lücken bei der Nachweispflicht, wie es zu diesen Verträgen kam.



Altersvorsorge



Unsicherheiten bei Lebensversicherungen, anhaltend niedrige Zinsen. Laut Curt Frings sind das die Hauptursachen für Beratungsbedarf im Bereich Finanzen, Versicherung, Altersvorsorge. Das Plus liegt bei 23 Prozent (234). Die Stärke der Verbraucherzentrale laut Frings: deren Unabhängigkeit von Anbietern und die damit gegebene Neutralität.



Energiesparen



Bei Energie und Umwelt kommt die Verbraucherzentrale auf 141 Beratungen, meist Zuhause vor Ort (14 Prozent plus). Der Energieberater Georg Heinrich betont, dass bei ihm technische Einsparpotenziale im Vordergrund stehen. Mit sogenannten Loggern misst er deshalb beispielsweise die Leistungsfähigkeit von Heizungen oder solarthermischen Anlagen. (zm)

Sie fallen sehr unterschiedlich aus. Marion Gaksch, Leiterin des Büros, ist vor Ort und damit die erste Anlaufstelle für Ratsuchende. Ihre Statistik weist für 2016 insgesamt 994 Beratungen und knapp 1100 Auskünfte aus. Sie kommt damit auf eine Steigerung von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gakschs Spezialgebiet ist das Vertragsrecht rund um Fragen der Garantie oder Gewährleistung auf Produkte und Dienstleistungen, Telekommunikation oder unseriöse Internet-Abzocke.Unterstützt wird die Leiterin des Büros, das in seiner Zuständigkeit die mittlere Oberpfalz abdeckt, unter anderem von Georg Heinrich. Sein Fachgebiet ist die Energieberatung, sprich -einsparung. Heinrich kommt zu den Ratsuchenden auch und am liebsten ins Haus. Für einen Stundensatz von zehn Euro macht er sich vor Ort ein Bild vom Zustand etwa der Heizung, den Fenstern, einer solarthermischen Anlage oder ineffizienten Stromfressern, beispielsweise alten Gefriertruhen. Nicht minder nachhaltig und immer bedeutsamer ist das Spezialgebiet von Curt Frings, der zu persönlichen Beratungsterminen jeweils aus Nürnberg anreist. Er ist Spezialist für Altersversorgung und Finanzdienstleistungen. Hier macht sich unter anderem die Unabhängigkeit der Verbraucherzentrale von entsprechenden Anbietern bezahlt. Die zunehmende Bedeutung des Verbraucherschutzes unterstrichen auch Landtagsabgeordneter Harald Schwartz und Bürgermeisterin Brigitte Netta in kurzen Statements. (Schwerpunkte)