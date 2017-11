Die zwei Leute gaben sich als Beauftragte der Deutschen Bahn aus, zeigten möglicherweise auch irgendwelche Ausweise vor und stellten am frühen Donnerstagmorgen am ZOB Fragen zum Service und zur Zufriedenheit der Fahrgäste.

Allerdings hatte der ZNAS eine solche Umfrage weder beauftragt noch genehmigt. Auch Regionalbus Ostbayern, die DB in Amberg sowie die Zentrale der Bahn wussten davon nichts. Die Polizei fand heraus, dass die beiden angeblichen Beauftragten nach persönlichen Daten, Adressen und Telefonnummern gefragt hatten, was bei einer autorisierten Abfrage nicht sein darf. Die Polizeiinspektion rät, mit persönlichen Daten immer sensibel umzugehen und sich deren Herausgabe gut zu überlegen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich unter Hinweis auf diese Befragung Kontaktanrufe ergeben, die keinen seriösen Hintergrund haben. Betroffene können sich mit der Polizeiinspektion Amberg (09621/890-320) in Verbindung setzen.