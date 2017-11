Für ihr Engagement um schwerkranke und traumatisierte Kinder und Jugendliche erhielt Andrea Winkler-Wilfurth jetzt die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Das ist die höchste Anerkennung die in Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl verliehen wird.

Amberg. (gfr) Nie sei es Pflichterfüllung gewesen, so Oberbürgermeister Michael Cerny bei der Ordensverleihung im kleinen Rathaussaal. Für Andrea Winkler-Wilfurth sei ihr Eintreten für die Schwächsten der Gesellschaft von Anfang an eine Herzensangelegenheit gewesen. Zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe habe sie 2001 die "Dr.-Andrea-Winkler-Wilfurth-Stiftung" gegründet und seither seien mehr als 100 000 Euro ausgeschüttet worden.Als erstes Projekt sei am Klinikum St. Marien eine Betreuungsstelle für kleine Patienten und deren Angehörige eingerichtet worden, dann sei mit dem Verkauf von Künstlerpostkarten eine Soforthilfe für Kinder unterstützt worden, die durch Naturkatastrophen in Indonesien und Pakistan verletzt worden seien. Seit fast einem Jahrzehnt werde aus der Stiftung die Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder bezuschusst. Ein Donikkl-Konzert, Vorlesenachmittage oder die Gespenstersuche auf Schloss Neidstein seien für die betroffenen Kinder, aber auch für deren Geschwister zu einer herrlichen Abwechslung im sonst eingeschränkten Alltag geworden.Besonders wertvoll für Eltern und schwer erkrankte Kinder seien die von Andrea Winkler-Wilfurth initiierte und voll finanzierte psychologische Gesprächsbegleitung sowie Trauma- und Entspannungstherapien, auch Spezialtherapien wie Delfin-, Hippo- oder Musiktherapien, in deren Genuss auch die sogenannten "Schattenkinder", die Geschwister kommen können.Der Oberbürgermeister hob auch die Trauerbegleitung von Kindern hervor, das Engagement von Andrea Winkler-Wilfurth gehe aber noch viel weiter. In ihren Dankesworten betonte Dr. Andrea Winkler-Wilfurth, daß die Begegnung mit Kindern schon immer ihr Leben bereichert habe. Sie wisse die hohe Auszeichnung zu schätzen und werde sich selbstverständlich auch weiterhin für traumatisierte Kinder und Jugendliche einsetzen.