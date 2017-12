Verdiente Lehrkräfte verabschieden sich in Ruhestand

Eine Stunde der Begegnung in der Archivstube des Rathauses bildet alljährlich den Rahmen für das Staatliche Schulamt Amberg-Sulzbach und die Stadt, gemeinsam auf das schulische Leben in ihren jeweiligen Zuständigkeiten zurückzuschauen. In den Ruhestand verabschiedeten sich dabei Dorothea Demleitner und Adalbert Gebhard (beide Albert-Schweitzer-Grundschule), Wolfgang Flierl (Grundschule Dreifaltigkeit), und Johann Heigl (Mittelschule Ammersricht).

Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feiern zugleich die beiden künftigen Pensionäre Adalbert Gebhard und Johann Heigl sowie Heinz Kotzbauer (Mittelschule Dreifaltigkeit), Beate Reindl (Mittelschule Dreifaltigkeit) und Manfred Reindl (Grundschule Max-Josef). Auf ein Vierteljahrhundert im Schuldienst blicken Susanne Graf (Grundschule Albert-Schweitzer), Doris Kirsch (Mittelschule Luitpold), Lothar Tripke (Mittelschule Ammersricht) und Roland Troidl (Mittelschule Dreifaltigkeit) zurück.Schulamtsdirektor Peter Junge betonte: "Sie haben im Laufe ihres Lehrerlebens die bayerische Schulgeschichte mitgeschrieben." Viele Entwicklungen hätten die Lehrkräfte stets loyal und mit großem Engagement mitgetragen. Schließlich würden heute Schüler in einer grundlegend anderen Lebens- und Erfahrungswelt aufwachsen als beim Einstieg der gewürdigten Lehrkräfte in ihren Beruf. Das habe natürlich großen Einfluss auf den Wandel im Erziehungs- und Lernverhalten gehabt.Auf diese Herausforderungen ging Bürgermeister Martin Preuß in einem Grußwort ein. "Das Beste für unsere Kinder können wir nur gemeinsam erreichen", unterstrich er das Zusammenspiel zwischen Lehrkräften, Schulamt und der Stadt als Sachaufwandsträger.