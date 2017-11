Mit Foren, Fortbildungen, Schulungen und Vorträgen über diverse Krankheitsbilder war der Verein zur Förderung der seelischen Gesundheit im Alter (SEGA) auch 2016/17 aktiv. Vornehmlich geht es darum, Menschen mit Demenz und anderen Erkrankungen zu helfen, damit diese so lange wie möglich im gewohnten Umfeld bleiben können.

Millionenschwere Investorenpläne Große Hoffnung setzt SEGA nach den Worten von Vorsitzendem Klaus Gebel auf ein von einem Privatinvestor ins Auge gefasstes großes Altenzentrum mit tagesstationärer Unterbringung. Das Vorhaben sieht eine Implementierung neuartiger Konzepte in einem benachbarten Landkreis vor. SEGA soll dort laut Gebel als Berater tätig werden. "Das wäre für uns ein Modellprojekt", sagte der Vorsitzende. Gebel nannte mit Rücksicht auf den Investor keine Details. Es gebe aber wohl positive Anzeichen für eine Realisierung des millionenschweren Plans. Demnach denkt der Geldgeber daran, mit dem Bau 2019 zu starten und diesen bis 2021 fertigzustellen. "Wenn dies alles so klappt, dann wird das 90 Prozent unserer Kraft notwendig machen", ließ Klaus Gebel abschließend bei der Jahreshauptversammlung anklingen. (usc)

Amberg. (usc) Nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche kann im Alter Schaden nehmen. Wie der demografische Wandel zeigt, nehmen diese Erkrankungen, insbesondere Demenz, stark zu. Deshalb hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für seelische Erkrankungen im Alter zu stärken und entsprechende Beratungs- und Versorgungsangebote bereitzustellen.Im Vordergrund steht dabei der Aufbau eines flächendeckenden niedrigschwelligen Versorgungsnetzwerkes, sowohl ambulant als auch stationär. Mit den vielfältigen unterschiedlichen Aktivitäten deckt der Förderverein dabei ein breites Feld der Gerontologisierung der kommunalen Gesundheitsförderung ab.In seinem Rechenschaftsbericht verwies Vorsitzender Dr. Klaus Gebel bei der Jahreshauptversammlung in der Alten Kaserne vor allem auf die Weiterbildung von Laien- und Fachkräften und auf die Informationsveranstaltungen. Wichtig war Gebel die Etablierung und Umsetzung des Projekts "Gerisitter" - ein Angebot zur Entlastung pflegender Angehöriger.Der Verein wird nach Gebels Angaben derzeit von 57 ordentlichen und 84 fördernden Mitglieder getragen. Gut eingearbeitet hätten sich mit Kristine Krötzsch und Katja Nübler die neuen Verwaltungskräfte in der SEGA-Geschäftsstelle in Sulzbach-Rosenberg als Nachfolgerinnen von Jutta Streher. Gebel freute sich, dass der erfahrene Schatzmeister Günther Frieser nach längerer Krankheit dem Verein wieder zur Verfügung steht.Ein Erfolg war laut Gebel wieder die mittlerweile zehnte SEGA-Demenz-Fachtagung "Krank und einsam im Alter - Herausforderungen für Pflege und Gesellschaft", für die mehr Anmeldungen eingegangen waren als Teilnehmerplätze im Landratsamt zur Verfügung standen. Mit 210 Besuchern war die Tagung voll ausgebucht. Gebel kündigte für die Fachtagung am 21. März ("Schicksal Alter: Ende oder Wende?") einen praxisbezogenen Schwerpunkt an.Ein von SEGA schon länger geplantes Vorhaben, die Einrichtung einer Tagesstätte Demenz-WG, mache sich der Caritas-Kreisverband zur Aufgabe. SEGA wolle deshalb nicht als Konkurrenz auftreten und nehme vom eigenen Vorhaben Abstand, hieß es bei der Jahreshauptversammlung.