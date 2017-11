Hirschau. (blm/gfr) Die erste Meldung, die das Polizeipräsidium Oberpfalz an die Presse herausgab, ließ nichts Gutes vermuten: "Bei einem Verkehrsunfall in Hirschau sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen, es gibt mehrere Verletzte." Wie sich herausstellte, erlitten die Unfallbeteiligten zum Glück nur leichte Blessuren.

Eine BMW-Fahrerin (37) war auf der B 14 in östlicher Richtung unterwegs. Sie wollte von der Nürnberger Straße aus nach links in die Burgstraße abbiegen und missachtete dabei - nach ersten Erkenntnissen der Polizei - die Vorfahrt eines entgegenkommenden Mercedes-Fahrers (57). Es kam zum Zusammenstoß.Dank der angelegten Sicherheitsgurte und der Airbags in beiden Autos wurden beide beteiligten Personen nur leicht verletzt. Der BRK-Rettungsdienst brachte die Verletzten in das St.-Anna-Krankenhaus nach Sulzbach-Rosenberg. Die Polizei spricht von einem Gesamtschaden von rund 30000 Euro. Die Feuerwehr Hirschau regelte den Verkehr an der Unfallstelle und kümmerte sich um die Straßenreinigung.