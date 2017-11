Unruhe erzeugte am Dienstagabend ein Fuchs, der in der Weißenburger Straße sowie der Balan- und der Bismarckstraße gesichtet wurde. "Der ist total verwirrt und rennt langsam umher. Meistens mitten auf der Straße", teilte ein Augenzeuge der AZ per Whats-App mit.

Fuchs im Kita-Garten

Da stellt sich dann auch schnell die Befürchtung ein, ob das Tier nicht Tollwut hat. Martin Seits kann da Entwarnung geben. "Tollwut spielt bei uns in Deutschland keine Rolle mehr", sagt der Leiter des städtischen Forstamtes. Er rät aber trotzdem dazu, dem Tier nicht zu nahe zu kommen und einen Sicherheitsabstand zu wahren. "Denn wenn es verletzt ist, reagiert es möglicherweise ganz anders als sonst."Aber an wen wendet man sich, wenn ein Wildtier mitten in der Stadt auftaucht? Sinnvoll ist es, zuerst die Polizei zu informieren, sagt Seits. Die komme dann auf das Ordnungsamt oder das Forstamt zu und bitte sie, sich darum zu kümmern. "Das gehört zwar nicht direkt zu unseren festgelegten Aufgaben, aber wir machen es halt", erklärt der Förster.Das war dann auch bei dem am Dienstag auffälligen Fuchs so. Am Mittwochvormittag lag er in einem Garten an der Sulzbacher Straße und kam nicht mehr raus. Offenbar war er über eine Mauer in das Areal eingedrungen und hatte unter einem Baum eine Zuflucht gefunden. "Er war verletzt, wohl auch von einem Auto angefahren und am Ende seiner Kräfte", schildert Seits den Zustand des Tieres. Man habe es dann tierschutzgerecht von seinen Leiden erlöst.Zuvor war der Fuchs unter anderem mehrmals im Garten der Kita Am Kochkeller hin und her gerannt, berichtet Judith Heinl. Die Leiterin der Kita hat auch ein Foto von dem Tier geschossen. "Die Kinder waren ganz aus dem Häuschen. Denn wann bekommt man so ein schönes Tier zu sehen. Schade, dass es so traurig ausging", schreibt Heinl über Whats-App.Dass Wildtiere in der Stadt gemeldet werden, kommt laut Seits etwa vier bis fünf Mal im Jahr vor, meistens Füchse, aber dazwischen auch mal ein Reh. "Wenn das zum Beispiel von einem Hund vom Mariahilfberg runtergehetzt wird, rennt es in die Stadt und ist dann total durcheinander."Bei den Füchsen schaue man immer, in welchem Zustand das Tier sei und ob die Gefahr bestehe, dass es einen Verkehrsunfall verursache. Danach falle die Entscheidung, wie man mit ihm verfahre. Ein total erschöpfter Fuchs an der Krambrücke habe etwa getötet werden müssen, während ein anderer, der in ein Regenrückhaltebecken gefallen war, sich leicht mit einem Kescher fangen ließ und später ausgewildert wurde.