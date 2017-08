Der juristische Parforceritt über das weite Feld des Waffenrechts dauerte fünf Stunden. Er förderte Beobachtungen zutage, die einen Laien regelrecht aus dem Sattel hoben und zu unterschiedlichen Bewertungen bei den Prozessbeteiligten führten. Zum Schluss konnte der Angeklagte aufatmen.

Vorschriftenlücke?

Verbotene Waffen daheim

Die erste und sehr heiß umstrittene Frage lautete: Darf der Bedienstete eines privaten Wachunternehmens, das für die Bundeswehr kontrollierend arbeitet, während des Dienstes eine Schusswaffe führen? Antwort: Er darf. Weitere Frage: Kann er das auch, wenn vom Landratsamt gegen ihn ein generelles Waffenverbot wegen Unzuverlässigkeit ausgesprochen wurde? Die Antwort wurde kontrovers vor der Amtsrichterin Julia Taubmann diskutiert. Auf der Anklagebank saß ein 38 Jahre alter Familienvater. Von seinem Arbeitgeber gefeuert und bis zum 22. März dieses Jahres als Bediensteter eines Sicherheitsunternehmens in der Schweppermannkaserne eingesetzt. An diesem Tag erschienen zwei Polizisten, nahmen ihm die zum Dienst getragene halbautomatische Pistole vom Kaliber 9 Millimeter ab und verwiesen bei ihrem Einschreiten darauf, dass gegen den Mann ein behördlich angeordnetes generelles Waffenverbot gelte. Er bekam unverzüglich Hausverbot und wurde gekündigt. Grund: Er hätte das mitteilen müssen.Gilt das generelle Waffenverbot auch im Kasernenbereich? Fakt war: Der 38-Jährige hatte eine Erlaubnis von der Truppenführung für seine während der Arbeit zu tragende Pistole. Aber setzte dieser Schein die Entscheidung des Landratsamtes außer Kraft? Die beiden Polizeibeamten, im Waffenrecht bewandert, verneinten. Doch im Verlauf der Beweisaufnahme ergaben sich Zweifel für die Richterin. Zum Schluss zumindest dieses ersten Anklagepunktes verdeutlichte sich: Der Mann hätte womöglich die Pistole dennoch führen dürfen. Nur in der Kaserne. Weil dort eigene Regelungen gelten. "Hier klafft wohl irgendwie eine Vorschriftenlücke", befand Richterin Taubmann. Also wurde das Verfahren eingestellt.Warum bekam der seinerzeit entlassene Security-Mann ein generelles Waffenverbot? Die Staatsanwaltschaft hatte bei ihm daheim eine Hausdurchsuchug veranlasst und dabei ein regelrechtes Arsenal sichergestellt. Drei dieser Waffen galten als illegal. Dafür gab es einen Strafbefehl, der gegen den neunfach vorbestraften Mann mit einem Jahr Haft zur Bewährung endete. Nun kam der zweite Anklagepunkt. Der 38-Jährige akzeptierte damals die Ahndung. Daraufhin wurde ihm vom Landratsamt im Weg eines Verwaltungsakts ein generelles Waffenverbot ausgesprochen. Bedeutete: Er durfte auch keine Waffen mehr haben, die nicht genehmigungspflichtig sind.Dennoch folgte er irgendwann einer Aufforderung der Staatsanwaltschaft, 14 bei der Durchsuchung sichergestellte Gegenstände abzuholen. Dabei handelte es sich vornehmlich um Schreckschusspistolen. Er nahm sie mit und übergab die in einen Karton verpackte Fracht angeblich daheim seiner Frau. "Allerdings", hieß es jetzt im Prozess, "hätte er dem Beamten in der Asservatenkammer sagen müssen, dass gegen ihn ein Umgang auch mit diesen Waffen untersagt war." Die Staatsanwaltschaft wusste zu diesem Zeitpunkt nichts von der Anordnung. Und der Beamte hatte keinen Anlass, seinen Besucher danach zu fragen.Die Bewertung der Rechtslage stellte einen Drahtseilakt für den Beschuldigten dar. Er stand schon unter Bewährung und hätte bei dem, was Staatsanwältin Kathrin Werner verlangte, für längere Zeit ins Gefängnis gemusst. Sie forderte ein Jahr ohne Bewährung. "Lächerlich", befand Verteidiger Jörg Sodan (Regensburg). Neben einem Freispruch hielt er allenfalls eine Geldstrafe für angebracht. Der 38-Jährige bekam sieben Monate mit Bewährung, er muss 150 gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten. Der Ex-Wachmann schrammte damit am Knast vorbei.