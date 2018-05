In weniger als drei Wochen ist eine Spendensumme von über 390 000 Euro auf dem Konto des kleinen Basti aus Sulzbach-Rosenberg zusammengekommen. Und es geht noch weiter: Konzerte, Events, Sammelaktionen – alles, um dem herzkranken Basti zu helfen. Jetzt, wo das Ziel von 500 000 Euro beinahe erreicht ist, ist das Glück der Familie zum Greifen nah. 

Das spüren die Eltern des Vierjährigen. Auf der Website schreibt sein Onkel, Michael Andörfer: "Euch allen nochmal ein herzliches Dankeschön, wir finden keine Worte, die unsere Emotionen über so viel Mitgefühl und Engagement ausdrücken können!" Da es finanziell so gut läuft, hat die Familie beschlossen, die Spendenaktion noch bis Samstag, 30. Juni, laufen zu lassen, dann sollte die Summe auf jeden Fall vollständig sein.An diesem Tag findet in Sulzbach-Rosenberg auch ein großes Benefizkonzert statt. Laut Website ein würdiger Abschluss der Aktion. Das Geld, das nach allen Ausgaben unter Umständen übrig bleibt, soll voraussichtlich anderen hilfsbedürftige Kindern zugutekommen. Wie es genau verwendet wird, darüber will die Familie selbstverständlich auch die Öffentlichkeit informieren, wenn es soweit ist. Transparenz ist ihnen sehr wichtig, betont auch Andörfer auf der Website.Basti geht es im Moment "den Umständen entsprechend gut", wie es heißt. Er muss noch im Erlangener Uniklinikum ausharren. Eine Rückmeldung des Children's Hospital in Philadelphia, wo Basti operiert werden soll, gibt es bisher nicht. Solange diese noch aussteht, heißt es warten und hoffen, dass Bastis Zustand stabil bleibt.Sparkasse Amberg-SulzbachIBAN: DE62 7525 0000 0380 2022 26BIC: BYLADEM1ABGKontoinhaber: Kolpingfamilie Herz Jesu Rosenberg e.V.Verwendungszweck: Spende Bastian Leypold