Ein Fotograf reicht nicht, um die Oberpfalz in ihrer ganzen Vielfalt abzubilden. Oberpfalz-Medien hat deswegen vier unter einen Hut gebracht und gemeinsam mit ihnen einen kleinen Wandkalender produziert.

Die Idee entstand durch die Bilder, die Katharina Anna Haney (Regensburg), Lena Held (Luhe), Peter Müller (Kohlberg) und Peter Neunteufel (Kümmersbruck) regelmäßig in der Fotocommunity auf onetz.de veröffentlichen. Aufgrund des großen Zuspruches für die Motive wollten Oberpfalz-Medien die Bilder auch in Büros, Wohnzimmer oder Küchen bringen. Herausgekommen ist ein Wandkalender mit Monatsmotiven aus der Oberpfalz.Den Kalender (Auflage 5000 Exemplare) gibt es solange der Vorrat reicht bei den Oberpfalz-Medien in Weiden sowie in den Geschäftsstellen in Amberg, Sulzbach-Rosenberg und Tirschenreuth. Das beste daran: Er ist kostenlos.