Es ist die Geschichte von jungen Ambergern, die frustriert durch die Straßen zogen und teilweise im Obdachlosenheim landeten. Von den Eltern eher ungeliebt, auf sich allein gestellt und nun vor einem Jugendgericht, das über zahlreiche Straftaten urteilen soll.

Wir hatten Hunger und kein Geld. Einer der Angeklagten

Am Anfang waren es vier, die man auf die Anklagebank zitiert hatte. Doch schon nach eineinhalbstündiger Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht konnten zwei der Beschuldigten gehen. Die beiden 20-Jährigen waren mit dabei, als Schaden an einem Stück der uralten Amberger Stadtmauer entstand. Das gaben sie zu. Doch warum entließ man die Burschen ungestraft?Es gibt eine Regelung, nach der man gegen Täter dann das Verfahren einstellen kann, wenn auf sie noch andere Prozesse mit hoher Strafandrohung warten. Das war der Fall: Gegen beide jungen Männer liegen Anklagen der Staatsanwaltschaft wegen diverser Drogendelikte auf dem Tisch. Was an der Stadtmauer geschah, schilderte ein 19-Jähriger dem Jugendrichter Peter Jung. Als Mittäter bei diesem Delikt der Sachbeschädigung erzählte er, dass man zu dritt vier bis fünf Meter hoch auf die Mauer geklettert sei und die auf dem First lose herumliegenden Ziegel herunter in den Graben geworfen habe. Am Boden wurden sie später zertreten.Waren das wirklich 126 Ziegel, wie es in einer Reparaturrechnung über 3000 Euro stand? Der 19-Jährige verneinte und fügte hinzu: "Die meisten lagen ohnehin schon drunten am Boden." Genauer klären wird man diesen Vorgang wohl nicht mehr können. Zumal offenbar viel Alkohol im Spiel war. Mit dieser Sachbeschädigung war ein Stichwort gegeben. Es lautete: "Langeweile". Die auf der Anklagebank verbliebenen zwei jungen Leute, darunter ein Mädchen, lebten geraume Zeit auf der Straße. Sie freundeten sich an, weil sie Wärme suchten, landeten im Obdachlosenquartier und bekamen dort irgendwann Hausverbote. Das kümmerte sie nicht. In der längeren Liste von Delikten, die von der Staatsanwaltschaft vorgelegt wurde, fanden sich aber auch Beleidigungen, Ladendiebstähle ("Wir hatten Hunger und kein Geld") und Sachbeschädigungen. Im Jugendstrafrecht werden Lebensumstände sehr genau erörtert. Dabei offenbarte sich: Auf eigene Füße schon mit 16 Jahren gestellt, rasch gestrauchelt und deshalb voller Frust in Amberg unterwegs. Die 19-Jährige trennte sich zwischenzeitlich von ihrem Freund, sie hat eine neue Bindung und ist auf dem Weg zur Karriere auf einer Arbeitsstelle, die sie angetreten hat. Sie erfuhr dabei erstmals: Man schätzt und honoriert ihre Dienste.Für ihre Ex-Partner sieht die Prognose eher düster aus. Er wurde in Handschellen aus der U-Haft vorgeführt. Wegen Körperverletzungsdelikten sitzt der Mann gegenwärtig im Gefängnis. Es könnte ein längerer Aufenthalt für ihn werden. Für einen, der seiner Mutter von der Straße aus per SMS schrieb: "Ich hole meine Freunde. Mal schauen, wie lange du dann noch lebst." Das Verfahren wird in der nächsten Woche fortgesetzt.