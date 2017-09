Der Bundestag ist gewählt. Auch einige Oberpfälzer werden dem neuen Gremium angehören. Neben einigen altbewährten Politikern aus der Region, werden zukünftig auch vier Neue in Berlin mitreden.

Amberg/Regensburg. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, die vier neuen Bundestagsabgeordneten aus der Region. Hört man ihnen zu, haben sie aber eines gemeinsam: Sie wollen das Beste für die Oberpfalz. Besonders wichtig sind ihnen Infrastruktur und Digitalisierung.Peter Aumer (CSU): Der 41-jährige Betriebswirt ist ledig, wohnt in Regenstauf und arbeitete bisher im Regionalmanagement der Bayernwerk AG. Er ist seit 2011 Vorsitzender des CSU-Kreisverbands Regensburg/Land und war bereits 2009 bis 2013 im Bundestag. 2013 trat er nicht noch einmal zur Wahl an, um für das Amt des Regensburger Landrats zu kandidieren. Ein besonderes Anliegen im Bundestag sind ihm der Verkehr und die Infrastruktur rund um Regensburg sowie "neue Herausforderungen, wie die Digitalisierung".Peter Boehringer (AfD): Der 48-jährige Vermögensverwalter und Wirtschaftspublizist ist in Schwäbisch-Gmünd (Baden-Württemberg) aufgewachsen, und wohnt in München. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Bei der AfD ist Boehringer, der im Wahlkreis Amberg als Direktkandidat antrat und über die Landesliste in den Bundestag einzog, seit 2015. Seine Entscheidung in Amberg zu kandidieren erklärte Boehringer damit, dass er teilweise im Umkreis aufgewachsen sei. "Alle bundesweiten Themen sind auch für die Oberpfalz relevant", betont er. Sein Schwerpunkt liege im Bereich der Euro-Rettung. In diesem Zusammenhang bekräftigt er den Vorwurf der AfD, Angela Merkel würde "seit 2015 Verfassungsbrüche begehen". Boehringer betont, dass er auch den Abgeordneten Alois Karl (CSU) bei bestimmten Themen - wie zum Beispiel der Digitalisierung - unterstützen möchte.Ulrich Lechte (FDP): Der 40 Jahre alte Betriebswirt stammt aus Baden-Württemberg und lebt seit 1996 in Regensburg. Seit 13 Jahren ist er fest liiert. Er arbeitete bisher als Berater in einer Rechtsanwaltskanzlei sowie bei einem Regensburger Stadtmagazin. Seit 2013 ist Lechte Kreisvorsitzender in Regensburg, seit 2015 Landesschatzmeister der bayerischen FDP. In Berlin will er sich für eine Verbesserung der Verkehrssituation um Regensburg einsetzen. Vor allem für den dreispurigen Ausbau der Autobahn A3 sowie die Sallerner Regenbrücke. "Das sind beides Themen, die auch die Pendler betreffen."Stefan Schmidt (Die Grünen): Der 36-Jährige ist verheiratet und stammt aus dem Landkreis Neumarkt. Seit Studienzeiten lebt er in Regensburg. Schmidt arbeitete zuletzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Regensburg sowie für die Bundestagsabgeordneten Thomas Gambke aus Landshut und Doris Wagner aus München. Seit 2007 ist Schmidt Bezirksvorsitzender der Grünen und sitzt seit fünf Jahren im Landesausschuss der bayerischen Grünen. Er hatte bereits 2013 für den Bundestag kandidiert, den Einzug aber knapp verfehlt. Er ist der erste grüne Bundestagsabgeordnete aus der Oberpfalz seit 15 Jahren. Zuletzt saß Helmut Wilhelm aus Amberg von 1994 bis 2002 im Bundestag. Ein Thema, das Schmidt am Herzen liegt, ist der Lärmschutz an der Bahnstrecke Regensburg-Hof. (Angemerkt)