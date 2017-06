Pünktlich zum Kinostart von "Baywatch" hat sich die bayerische Wasserwacht einen neuen Imagefilm gegönnt. Gemacht haben ihn vier junge Studenten der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (OTH). Mit dem Streifen will die Wasserwacht junge Leute für das Ehrenamt begeistern.

Vielseitige Wasserwacht

"Feuer und Flamme"

Ein Schnellboot rast über den See, auf dessen Oberfläche sich die Sonne spiegelt. Eine Gruppe junger Leute der Wasserwacht mit Helm auf dem Kopf holt sich letzte Instruktionen, bevor es zu einem Einsatz geht. Im Hintergrund hört man das Rauschen eines Funkgeräts. Einige Sekunden später: wunderschöne Sehenswürdigkeiten wie der Lech, die Festung Marienberg in Würzburg sowie der Tegern- und Chiemsee.Moritz Hagenmüller (25), Lukas Buckel (23), Julian Fröber (21) und Max Wichmann (25) sind vier Studenten der OTH. Sie studieren im achten Semester Medientechnik- und Produktion und betreiben seit einem Jahr die Filmproduktionsfirma Oakstone Productions in Amberg. Im vergangenem Frühjahr haben sie im Rahmen eines Hochschulprojekts einen dicken Fisch an Land gezogen: Die bayerische Wasserwacht wünschte sich einen neuen Imagefilm, um neue Mitglieder zu werben.Mit der Wasserwacht hatten die vier bis dahin nichts am Hut. "Ich komme aus Stuttgart, da kennt man so etwas gar nicht", sagt Moritz mit einem Lachen. "Ich habe es mir nicht so vielseitig vorgestellt", stellt Lukas Buckel fest.Wie unterschiedlich das Ehrenamt bei der Wasserwacht allerdings ist, sollte der Film darstellen. Zwölf Drehtage waren die Oberpfälzer in ganz Bayern unterwegs: unter anderem bei der Luftrettung in Ingolstadt, Canyoning-Rettung bei Garmisch-Partenkirchen, bei der Hochwasser oft geforderten Wasserwacht bei Passau, bei der Taucherstaffel am Chiemsee und der Schwimmausbildung der Wasserwacht in Nabburg im Freibad. "Der Verband bietet viel mehr als ich gedacht habe. Erstaunlich ist auch, wie intensiv die Wasserwacht teilweise mit Polizei und Feuerwehr zusammenarbeitet", sagt Julian Fröber. Natürlich haben die vier durch ihre Dreharbeiten einen "sehr spezifischen Einblick" bekommen. "Das war extrem bereichernd", resümiert Max Wichmann. Der Film soll transportieren, dass die Wasserwacht kein bloßer "Grill- und Badeverein ist, sondern da viel mehr dahintersteckt und damit junge Leute anspricht", sagt Lukas Buckel.Über eine Lieblingsszene des Imagestreifens muss die Studentengruppe gar nicht lange nachdenken: "Wir haben aus einem Beiboot heraus auf dem Chiemsee gefilmt", erzählt Max Wichmann. "Es sah toll aus, wie das Boot durch die Wellen bricht. Da wussten wir, diese Szene landet sicher im Film." Und Julian Fröber ergänzt: "Es war ein Erlebnis, in einem extrem schnellen Boot zu sitzen. So oft hat man dazu nicht die Möglichkeit. Die Wasserwachtler haben danach gleich noch eine Extrarunde für uns gedreht."Vom Konzept über die Organisation bis hin zum fertigen Film haben die Studenten den Imagefilm betreut. Ein klein wenig stolz wirken sie, wenn sie davon erzählen. Beigetragen hat sicherlich auch, dass die Wasserwachtmitglieder "Feuer und Flamme für die Filmidee waren", so Lukas Buckel. "Sie sind mit Begeisterung bei der Wasserwacht dabei. Auf uns hat das stets wie eine große Familie gewirkt. Wir wurden überall herzlich aufgenommen. Sie waren total offen und das merkt man dem Film an", schwärmt Lukas Buckel.Zu sehen ist das Werk der vier Amberger Studenten im Kino-Werbeblock auf 70 Leinwänden vor dem 80er-Jahre-Remake "Baywatch". "Unsere Kurzversion fürs Kino hat einigen Betreibern so gut gefallen, dass sie unser Werk auch vor anderen ausgewählten Filmen zeigen", erklärt Moritz Hagenmüller. Auf dem Videoportal Youtube hat die bayerische Wasserwacht den Imagefilm natürlich auch gepostet.