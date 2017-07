-Sulzbach . Wie stellen sich Schüler die Zukunft Europas vor? Unter dem Motto "In Vielfalt geeint - Europa zwischen Tradition und Moderne" haben sich 187 Kinder Gedanken bei einem europäischen Wettbewerb gemacht und diese in Filmbeiträgen, Bildern, Collagen Musik und in Theaterstücken umgesetzt. Unter den 64 Bundessiegern, die nun gekürt wurden, sind auch Kinder aus Schulen im Landkreis. So holten sich die Grundschule Ammerthal, die Dreifaltigkeits-Mittelschule Amberg, die Staatliche Fachoberschule- und Berufsoberschule Amberg sowie das Erasmus-Gymnasium Amberg einen Preis.

Neues Motto steht schon

In seiner Festrede betonte Regierungspräsident und Schirmherr Axel Bartelt, wie wichtig es sei, junge Menschen für die europäische Idee zu gewinnen. "Mit euren kreativen Ideen, Vorschlägen und Projekten habt ihr euch in die Zukunftsdiskussion zu Europa eingebracht." Gerade für die jungen Menschen sei das wichtig. "Ihr habt durch ein geeintes Europa eine Freiheit, wie es sie noch nie auf unserem Kontinent gegeben hat." Er appellierte an die Schüler, sich auch weiterhin einzubringen: "Das Miteinander, besonders das der jungen Menschen, wird entscheiden, wie es in und mit Europa weitergeht. Nutzt die Chancen und macht euch weiterhin vertraut mit den verschiedenen Sprachen und Kulturen."Seit 1953 findet in Deutschland der europäische Wettbewerb statt. Träger des länderübergreifenden Schulwettbewerbs sind der Bundespräsident, das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie die Kultusminister-Konferenz. Ziel ist es, Schüler zur kreativen Auseinandersetzung, Entdeckung und Mitgestaltung des Europagedanken zu bewegen. Mit "Denk mal - worauf baut Europa?" steht das Motto für die 65. Wettbewerbsrunde bereits fest.