Nach Sturmtief "Burglind" droht nun das Hochwasser. Der starke Regen der vergangenen Tage führte dazu, dass auch der Pegel der Vils in Stadt und Land steigt. Laut Hans Weiß vom Wasserwirtschaftsamt besteht aber keine akute Gefahr.

Aber: "Es ist davon auszugehen, dass an manchen Stellen in den nächsten Tagen die Meldestufe 1 erreicht wird." Dies bedeutet "stellenweise kleine Ausuferungen". Im Moment seien die Gewässer in Amberg noch deutlich unter diesem Level. Die Tendenz sei aber steigend. "Ein Vorteil ist, dass kein Schnee liegt und somit das Schmelzwasser nicht hinzukommt", lässt der Fachmann wissen.Schutzmaßnahmen müssten noch nicht getroffen werden. Es schade aber nicht, wenn Haushalte, die von einem Hochwasser betroffen sein könnten, vorsichtshalber Kellerfenster mit Sandsäcken abdecken oder Stege vorbereiten. "Die Haushalte an der Vils sind frühzeitig vorgewarnt worden", sagt Weiß. Es lohne sich, die Website des Hochwassernachrichtendienstes Bayern zu besuchen. Dort werden Warnungen und aktuelle Meldestufen angegeben.