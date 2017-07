Das Bild zeigt ein Meer von Soldatengräbern. Darüber steht "Darum Europa". Mit dieser plakativen Kampagne macht sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Europa-Debatte stark. An vorderster Front tut das sein Präsident Wolfgang Schneiderhan, der jetzt in Amberg war.

5050 Gräber in Neumarkt

600 hauptamtliche Kräfte

Starke Jugend mahnt weiter

Amberg-Sulzbach. Der ehemalige Generalinspekteur des Heeres war einer Einladung von CSU-Bundestagsabgeordnetem Alois Karl gefolgt, der als Mitglied im Berliner Haushaltsausschuss auch für die Ausgaben des Außenministeriums zuständig ist. Diese Behörde finanziert zu einem Drittel den Etat des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der heuer eine Aufstockung um drei Millionen Euro brauchte.Dafür dankte der Präsident bei seinem Besuch Alois Karl, der seinerseits in Aussicht stellte, es bei dieser Erhöhung auch in Zukunft zu lassen. In der Heimatstadt des Bundestagsabgeordneten liegen 5050 Kriegstote begraben, so dass der Neumarkter nach eigenen Worten seit langem um den Sinn und die Bedeutung dieses Erbes weiß. Beim Pressegespräch im Landratsamt hob Karl außerdem hervor, dass es sich bei zwei Dritteln dieser Menschen um Zwangsarbeiter aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.Also keineswegs nur deutsche Soldaten, wie überhaupt auf vielen Friedhöfen, die der Volksbund betreut, auch andere Kriegsopfer bestattet sind. Einschließlich russischer Soldaten, wie Wolfgang Schneiderhan hervorhob, was dazu beitrug, dass sich dem Volksbund umgekehrt auch die Türen für die Pflege deutscher Gräber in der einstigen Sowjetunion öffneten.Generell kümmert sich die Deutsche Kriegsgräberfürsorge um 2,7 Millionen Grabstellen auf 833 Friedhöfen in 46 Staaten auf der ganzen Welt. Sie beschäftigt dafür laut Präsident rund 600 hauptamtliche Mitarbeiter - "bis hin zum Friedhofswärter in Polen". Das macht einen Großteil der Kosten aus. Außerdem leidet der Volksbund nach Auskunft seines obersten Chefs unter zurückgehenden Einnahmen aus Erbschaften - ein weiteres Standbein seiner Finanzierung neben Spenden. Naturgemäß würde die Erlebnisgeneration der Weltkriege immer mehr schrumpfen, die noch einen stärkeren Bezug zum Thema bis hin zur Stiftung ganzer Hinterlassenschaften hatte.Doch Schneiderhan und sein Stellvertreter, Landrat Richard Reisinger, sind froh, dass sich keineswegs nur ältere Menschen für die Anliegen des Volksbunds einsetzen. Im Gegenteil gebe es eine sehr starke Jugendarbeit, die die Botschaft weitertrage. "Es geht nicht um die Verehrung der Asche, sondern um Versöhnung und Friedensarbeit", verdeutlichte Schneiderhan, der "aus Friedhöfen Lernorte machen" möchte. Die Pflege der Gräber sei "das Eine - daraus zu lernen, das Andere".Dass diese Arbeit "europäisch eingebettet sein muss", ist für den Präsidenten eigentlich selbstverständlich. Dennoch appelliert er gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte, "Europa nicht verächtlich zu machen". "Wer etwas verstehen will von der Friedensmacht Europa, der möge auf einen Soldatenfriedhof gehen", zitierte er EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und begründete damit auch die eingangs erwähnte neue Kampagne.