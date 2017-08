Ganz schön unverfroren: Zwei amtsbekannte Amberger stahlen ein Geburtstagsgeschenk aus einem offenstehenden Kofferraum. Doch die Beschenkte ließ sich das nicht gefallen. Sie setzte auf Selbsthilfe und bekam so prompt ihr Geschenk zurück.

Die Geburtstagsfeier der 42-Jährigen fand am Donnerstagabend in einer Gaststätte in der Regensburger Straße statt. Als die Jubilarin Geschenke in ihr Fahrzeug einlud, gingen zwei Amberger, 31 und 29 Jahre alt, aus Richtung Innenstadt vorbei. Offensichtlich kurzentschlossen entwendeten sie eines der Geschenke aus dem Kofferraum. Die Diebe gingen laut Pressebericht der Polizeiinspektion Amberg weiter die Regensburger Straße stadtauswärts. Sie rechneten wohl nicht mit der Reaktion der 42-Jährigen, die den Diebstahl bemerkt hatte. Sie alarmierte nämlich zwei Gäste, 39 und 28 Jahre alt, und stellte mit ihrer Unterstützung die Diebe. Zudem alarmierte sie die Polizei. Die Aktion war erfolgreich: Das Geburtstagskind erhielt sein Geschenk zurück; gegen die beiden polizeibekannten jungen Männer wird wegen Diebstahls ermittelt.