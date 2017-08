Seine Unterschrift setzte Hubert Söllner, damals noch ein Kind, fein säuberlich auf die Linie in Schreibschrift. Rechts daneben unterzeichnete seine Mutter, links der Arbeitgeber. Fertig war der Lehrvertrag mit der Amberger Zeitung als Schriftsetzer. Vor genau 65 Jahren hatte der heute 78-Jährige seinen ersten Arbeitstag als Lehrling.

Fahrrad gekauft

High-Tech-Handwerk

Schriftsetzer Keine Zeitung oder Zeitschrift und kein Buch würden existieren, wenn es den Beruf Schriftsetzer nicht gegeben hätte. Jede Druckerei benötigte ihn zur Herstellung der Druckvorlagen. Erfunden wurde der Schriftsatz in Zusammenhang mit dem Buchdruck mittels beweglicher und wiederverwendbarer Lettern im Jahre 1445 von Johannes Gutenberg. In den Anfängen erfolgte der Schriftsatz mittels Lettern aus Blei ausschließlich von Hand. Ausgebildet wurde bis etwa 1980, jedoch waren ab etwa 1970 mehr die typografischen Inhalte wesentlich, da der Bleisatz stark im Rückgang war. Nach der Ablösung des Buchdrucks durch den Offsetdruck wechselten viele Setzer zum Fotosatz und später an einen Computer-Arbeitsplatz und zum digitalen Schriftsatz.



Im Lehrvertrag von Hubert Söllner von 1952 standen einige Regeln, die er als Lehrling ein halten musste. Aber auch an die "elterliche Gewalt" adressierten sich Aufgaben. Sie verpflichtete sich ...



den Lehrling zu Arbeitsamkeit und Treue und zu gesitteter Lebensführung sowie zur Erfüllung der im Lehrvertrag übernommenen Pflichten anzuhalten (...).



die Bemühungen der mit der Ausbildung und Erziehung des Lehrlings betrauten Personen nach Kräften zu unterstützen.



sich durch regelmäßige Überprüfung des Berichtsheftes von dem Fortgang der Ausbildung zu überzeugen. (roa)

Hubert Söllner war am 11. August 1952 gerade mal 13 Jahre alt, als er mit einer Aktentasche unter dem Arm, in der ein grauer Arbeitskittel steckte, von der Plechstraße aus der Wohnung seiner Mutter zur Regierungsstraße 1 ging. Am Rand der Fußgängerzone war die Amberger Zeitung untergebracht. Er marschierte in Begleitung eines künftigen Kollegen, der vom Eisbergweg her kam. Dort angekommen durfte er das "Kammerl" im ersten Stock seinen Arbeitsplatz nennen. Am ersten Tag bestand seine Tätigkeit darin, sich mit den Setzkästen vertraut zu machen. Sein Ausbilder Hans Rösch erklärte ihm die wichtigsten Arbeitsschritte. Es war die Zeit, in der für jedes einzelne Wort auf einer Zeitungsseite noch Bleibuchstaben aneinandergereiht wurden. Söllner gestaltete beispielsweise die Sterbebilder, "damals hat das Bestattungsunternehmen das noch nicht gemacht", oder er entwarf und setzte die Inserate.47 Mark gab es pro Monat für den jungen Kerl im ersten Lehrjahr, 20 Pfennig kostete der Gewerkschaftsbeitrag, 28 Pfennig ein Liter Milch. Für fünf Mark erstand er ein Fahrrad. "Ansonsten habe ich daheim alles abgeliefert." Die Mutter lebte als Witwe allein. Sie bekam zwar für Hubert Waisenrente, doch allein die Miete war mit 32 Mark höher. Deshalb wurde in der Zwei-Zimmer-Wohnung ein Raum vermietet, um Defizite auszugleichen. Vornehmlich an angehende Lehrer, doch einmal sei auch ein Schriftsetzer dabei gewesen. "Und so bin ich überhaupt erst auf den Beruf gekommen", erinnert sich Söllner zurück. "Das wollte ich auch unbedingt lernen."Um über die Runden zu kommen, habe er mittwochs bei einem Bekannten auf dem Schlachthof gearbeitet. "Nicht gegen Bezahlung, sondern für Wurstpakete. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen."Seine erste Gehilfenarbeit stellte er 1956 her. Heute zieht er sie aus dem Regal und bewundert die für damalige Zeiten neumodischen Gestaltungselemente. "Da durfte ich mich ausprobieren", freut er sich. Zum Teil arbeitete die Belegschaft 15 Stunden pro Tag, "wenn Zeitungstag war". Vier Setzmaschinen liefen dann gleichzeitig. Ansonsten galt für ihn nach der Lehrzeit die 48-Stunden-Woche. Nach sieben Jahren bei der Amberger Zeitung suchte er neue Aufgaben, bildete sich über Seminare bei der Gewerkschaft weiter und ging zu Flierl Druck, wo er schließlich bis 2000 tätig war.Trotzdem kehrte er der Amberger Zeitung nie den Rücken: 1989 schickte er erste Berichte als freier Mitarbeiter für Gruppen, in denen er selber aktiv war. Zu diesem Zweck schaffte er sich eine Schreibmaschine mit Diskette an. Technisch brachte sich Söllner mit dem Studium von Handbüchern und Bedienungsanleitungen auf den neuesten Stand. 2001 hielt das Internet im Hause Söllner in Rieden Einzug.2017 ist sein Büro unter dem Dach seines Domizils im Vilstal auf dem aktuellsten Stand. Der Terminkalender mit Veranstaltungen aus Rieden und Umgebung, von denen er berichtet, scheint ausgebucht. "Ich hätte mir keinen anderen Beruf vorstellen können", sagt Hubert Söllner über seine Arbeit als Schriftsetzer - ein Handwerk, das der Vorläufer für die heutigen Mediengestalter in Digital und Print war.