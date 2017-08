Der Laden heißt Hairstar und hat einen heimlichen Star: Salim Abo Harash, einen anerkannten Asylbewerber aus Syrien, der hier seit rund eineinhalb Jahren als Friseur arbeitet. Und nicht nur das: Er hat sich gut integriert - im Job und dadurch auch sozial in seiner neuen Heimat Amberg.

AZ-Artikel verhilft zum Job

Asyl: "Es reicht langsam"

Seit zwei Jahren Warten und Bangen um Frau Zu seinem jetzigen Glück hat Salim noch einen großen Wunsch, auf dessen Realisierung er schon seit zwei Jahren wartet. Geduldig und ohne das je mit einem Vorwurf an deutsche Regelungen und Gesetze verbunden zu haben. Salims Frau befindet sich noch immer in Syrien. Der 28-jährige hatte 2015 bewusst allein seine Heimat verlassen, um erst einmal zu sehen, wie es ihm in der Fremde ergeht, ob er die Chance auf Anerkennung als Asylbewerber und eben ein eigenständiges Leben mit Lohn und Brot hat.



Erst seit das auf sicheren Füßen steht und er etwas Geld von seiner Arbeit gespart hat, versucht er nun seine Frau nach Deutschland zu holen. Zwei Jahre musste er darauf warten. Vor allem am Anfang immer in großer Sorge um Alaa, die wie Salim aus Aleppo kommt. Sie wohnt zwar wie seine Eltern im westlichen Teil der schwer umkämpften Stadt. "Aber wir wussten nie, ob der Kriegszustand nicht auch jederzeit die andere Hälfte von Aleppo erfasst und dem Erdboden gleichmacht", schildert Salim seine permanente Furcht. Erst seit die Kämpfe in der Stadt abgeflaut sind, kann er durchatmen und Gott danken, dass seine Frau und Familie unbeschadet geblieben sind.



Umso größer und schöner wird das Wiedersehen, freut sich der 28-Jährige schon mal darauf, der heute sagt: "Ich bin glücklich - ja, ja, ja! Und ich würde mir wünschen, dass es allen Menschen so geht und dass es nichts als Frieden gibt." (ath)

Moslem für Damen Bisher bedient Salim im Friseurgeschäft von Beate Tran fast ausschließlich Kinder und Herren - Letztere auch beim Thema Bartpflege, für das der junge Syrer Spezialist ist, nachdem viele Araber darauf großen Wert legen. Doch die Betonung liegt auf "fast ausschließlich". Denn eine ältere Dame zählt jetzt schon zu seinen Kunden. Sie hat gesehen, wie gut Salim Messerschnitte anfertigt und schwört seitdem auf seine Kunst. Doch der 28-Jährige wird bald öfter Frauen bedienen. Er will sein Wissen erweitern und eine Lehre als Damenfrisör machen - damit hat er trotz seiner Religion als Moslem kein Problem. (ath)

Hier hat der 28-Jährige Freunde und ein sicheres Leben gefunden, konnte Tod und Verfolgung, wie sie ihm im syrischen Bürgerkrieg drohten, allmählich hinter sich lassen. Dafür investierte er von Anfang an viel Herzblut. Er legte sich nach seiner Ankunft in der Oberpfalz nicht auf die faule Haut, sondern sagte vom ersten Moment an, dass er dem Staat nicht lange zur Last fallen will. Salims Wunsch war, zu arbeiten und so schnell wie möglich für sich selber sorgen zu können.Das und die dramatische Geschichte seiner Flucht hatte er im August 2015 der Amberger Zeitung erzählt. Davon war Beate Tran, die Inhaberin des Friseurgeschäfts Hairstar an der Hockermühlstraße, so beeindruckt, dass sie den Syrer mit Vermittlungshilfe der Redaktion im März 2016 einstellte. Natürlich hatte die AZ berichtet, dass Salim in seiner Heimat das Friseurhandwerk erlernt hat, und zwar von seinem Vater, der selbst diesen Beruf ausübte und einen eigenen Laden hatte. Der 28-Jährige hätte in Deutschland zwar auch jede andere Tätigkeit angenommen, wie er damals betonte, war aber natürlich froh, in seinem Lieblingsjob eine Chance zu bekommen. Der Syrer hat sie genutzt, gibt sich seit mittlerweile fast eineinhalb Jahren bei Hairstar alle Mühe, der kleinen "Starrolle" - von seiner Herkunft und Geschichte ausgehend - gerecht zu werden.Beate Tran betätigt, dass Salim bei den Kunden "sehr gefragt ist". Einmal durch sein Können, aber auch wegen seines höflichen, sympathischen Auftretens. Das ist übrigens durch Sprachhürden kaum mehr eingeschränkt. Wobei Salim hervorhebt, dass sich sein Deutsch vor allem durch die Arbeit im Geschäft stark verbessert hat. Zum Start seines Aufenthalts in Amberg absolvierte er zwar bei Kolping den Basiskurs A1, der allerdings nach knapp sechs Monaten beendet war. Über die Grundkenntnisse hinaus kam er durch die tägliche Praxis und das Sprachtraining im Umgang mit Kollegen und Kunden.Dabei hielt Salim selber Disziplin, zwang sich schon nach wenigen Tagen kein Englisch mehr zu verwenden, sondern nur noch Deutsch zu sprechen. "Ich lebe jetzt in Deutschland, also brauche ich nur noch Deutsch zu reden", schildert er seine Motivation und ist "zufrieden", dass er so "schnell viel gelernt hat". Rascher als nur aus Büchern, wie es andere Flüchtlinge oft praktizieren (müssen), weil ihnen ohne Beschäftigung der direkte Anschluss an deutsche Leute fehlt. Dennoch möchte Salim nicht stehen bleiben, mit seiner grundsätzlichen Sprachaffinität noch mehr lernen. "Das kommt mit der Zeit", ist er optimistisch und freut sich, für sich "den richtigen Weg gefunden zu haben".Den würde er anderen Asylbewerbern auch wünschen und ermutigt sie dazu, es einfach zu probieren und auch mit der Suche nach einer Berufsausbildung nicht locker zu lassen. Denn so eine Einstellung, wie sie der 28-Jährige vorlebt, trägt nach seiner Hoffnung dazu bei, "den manchmal falschen Eindruck von Asylbewerbern zu zerstreuen". Grundsätzlich aber hat er Verständnis dafür, dass die Flüchtlingssituation in Deutschland ein heikles Thema (geworden) ist. Er weiß, dass die Bundesrepublik viele Menschen aufgenommen hat, und dass es wohl "langsam reicht". "Ich hoffe, dass alle fleißig sind und versuchen, zu arbeiten", rät Salim zu einem einfachen Integrationsrezept, das vor allem auch Kontakte schafft.Bei Hairstar hat er "viele nette Leute getroffen" und teilweise gut kennengelernt. Zum Beispiel die Familie eines jungen Amberger Rechtsanwalts, der ursprünglich als Kunde zu ihm kam und nun sein Freund wurde. Aber auch zu einem deutschen Ehepaar, das 2015 als freiwillige Helfer in der Notunterkunft in der Barbaraschule war, hat Salim eine echte Freundschaft entwickelt. Gegenseitige Besuche und gemeinsame Unternehmungen sind selbstverständlich. Sie halfen dem jungen Syrer vor allem in der ersten Zeit, sich angenommen und heimisch zu fühlen.