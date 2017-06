Vorbildlich nennt die Polizei das beherzte Eingreifen mehrerer Verkehrsteilnehmer: Sie haben gemeinsam als Ersthelfer am Dienstag eine Autofahrerin (37) nach einer Herzattacke am Steuer reanimiert.

Die 37-jährige Frau, die aus Fürth stammt, war am Dienstag gegen 10 Uhr mit ihrem Auto auf der B 85 bei Ebermannsdorf unterwegs. Kurz vor der Autobahnauffahrt erlitt sie einen Herzstillstand. Ihr 44-jähriger Beifahrer reagierte geistesgegenwärtig, wie die Polizei mitteilt: Der Mann konnte das Gespann, ein Pkw mit Anhänger, an den Fahrbahnrand manövrieren und dort abstellen.Als er die Fahrerin aus dem Wagen zog, um sich um sie zu kümmern, hielten noch zwei andere Verkehrsteilnehmer und ein Fahrzeug der Bundeswehr an. "Gemeinsam leisteten sie vorbildlich Erste Hilfe", informiert die Polizei. Bis die Rettungskräfte eintrafen, war die 37-Jährige bereits erfolgreich animiert. Sie wurde ins Klinikum nach Amberg gebracht."Die Frau hatte doppeltes Glück: einen schnell handelnden Beifahrer und beherzt eingreifende Kavaliere der Straße“, heißt es abschließend im Polizeibericht.