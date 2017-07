So schnell vergehen zwei Jahre: Am 6. Juni 2015 wurde Amberg der Titel "Fairtrade Town" offiziell zuerkannt. Nun gibt es eine Erneuerung dieser Auszeichnung und eine weitere Urkunde als Beweis dafür, dass die Stadt die erforderlichen Kriterien auch künftig erfüllt.

"Eine Vorreiterrolle"

Gegen Kinderarbeit

Amberg. (tk) "Amberg bleibt Fairtrade-Stadt" heißt es laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus auf dem Dokument, das der in Köln beheimatete Verein zur Förderung des Fairen Handels in der Einen Welt, kurz Trans-Fair, an Oberbürgermeister Michael Cerny adressierte."Durch Ihr Engagement für den fairen Handel vor Ort nimmt die Stadt Amberg eine Vorreiterrolle ein", heißt es auf dem Dokument, das damit der acht Mitglieder umfassenden Steuerungsgruppe um Heike von Eyb und Helmut Kollhoff einen Erfolg auf ganzer Linie bescheinigt. Denn hinter dieser Bestätigung steckt jede Menge Arbeit und Einsatz. "Es ist viel passiert in den vergangenen zwei Jahren. Wichtige Themen wurden bearbeitet und Schritt für Schritt neue Aktivitäten in Angriff genommen", betont Bürgermeisterin Brigitte Netta, die sich in der Gruppe engagiert.Unter anderem haben laut dem Schreiben die Beteiligten daran mitgewirkt, dass der Ostbayerischen Technischen Hochschule OTH Amberg-Weiden der Titel "Fairtrade University" zuerkannt wurde. Ebenso wurde ein Ethik-Forum zum Thema faire Textilwirtschaft organisiert. Zudem gibt es im Stadtgebiet mittlerweile mehrere Fairtrade-Schulen. Das Siemens-Kinderhaus Sie-Kids wurde zur ersten Eine-Welt-Kindertagesstätte Bayerns erhoben. Zudem wurde eine Zukunftsakademie gegründet mit dem Ziel, alle Altersstufen zu fairem Handeln zu bewegen.Im Herbst steht laut der Presse-Info auch ein Zukunftskongress auf dem Programm, bei dem in zahlreichen Workshops Fragen rund um das Thema nachhaltige Entwicklung erörtert werden sollen. Weitere Projekte sind die Beteiligung am Bauernmarkt, auf dem einmal im Monat faire Waren und ein "Produkt des Monats" vorgestellt werden, sowie eine eigene Kinoreihe. Das Globale Zukunftskino wurde in Zusammenarbeit mit weiteren Mitstreitern aus der Taufe gehoben, um einen Beitrag zur Meinungsfindung und zum Perspektivenwechsel zu leisten, heißt es.Dies mache deutlich, dass die Steuerungsgruppe vor allem großen Wert auf die Bildungsarbeit legt. Dies zeige sich unter anderem auch bei einem aktuellen Projekt für die 4. Grundschulklassen, das unter dem Motto "Rundum fair" steht. Die Kinder sind dabei zu einem Parcours zum Thema fairer Handel eingeladen. "Mit unseren Aktionen wollen wir immer wieder ein anderes Publikum ansprechen und so möglichst viele Menschen für unsere Idee begeistern", erläutert Heike von Eyb.Immer größer werde der Kreis der Personen, die sich für die Sache engagieren, und das Thema komme langsam, aber sicher bei der Bevölkerung an. Gleichzeitig bleibe aber noch reichlich Potenzial, um den Fairtrade-Gedanken auch künftig in den Mittelpunkt zu stellen, ergänzt Brigitte Netta, deren Vater Heinz viele Jahre an der Spitze der Bewegung in Amberg stand. Ein gutes Beispiel für das Engagement sei auch ein weiteres derzeit in Angriff genommenes Projekt, bei dem es darum geht, dafür zu werben, dass auf den Amberger Friedhöfen keine Grabsteine aus Kinderarbeit mehr aufgestellt werden sollen. Ein Gedanke, der laut Brigitte Netta erst einmal ins Bewusstsein der Menschen gerückt werden muss.Weltweit gibt es derzeit rund 2000 Fairtrade-Towns in 26 Ländern. Amberg befindet sich damit in einer Reihe mit Städten wie London, Rom, Brüssel oder San Francisco. Bundesweit beteiligen sich inzwischen 485 Kommunen an der Initiative.