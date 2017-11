"Alle Jahre wieder“ halten die ersten weihnachtlichen Vorboten lange vor Beginn der Adventszeit in der Altstadt von Amberg Einzug. Nachdem die festliche Weihnachtsbeleuchtung schon in weiten Teilen über der Fußgängerzone hängt, werden am Montag und Dienstag, 6. und 7. November, auch die Christbäume auf dem Markt- und dem Malteserplatz aufgestellt.

Dabei hatten es die Mitglieder der Amberger „Christbaumfindungskommission“ laut Presseinformation der Stadt diesmal nicht einfach, geeignete Bäume auszusuchen. Denn bei vielen der angebotenen Exemplare hätten sich durch Trockenheit und Schädlingsbefall verursachte Mängel gezeigt. "Neben der Größe und dem Zustand der Bäume waren wie immer auch die Wuchsform und der Transportweg bei der Auswahl entscheidend", heißt es in der Presse-Info aus dem Rathaus.Dennoch wurde die Abordnung am Ende fündig, so dass nun eine rund zwölf Meter hohe Nordmanntanne aus einem Hausgarten in Poppenricht in diesem Jahr den Markplatz zieren wird. Der Baum wird am Montag, 6. November, ab etwa 8 Uhr dorthin gebracht. Der Transport erfolgt von Poppenricht über die Neue Heimat und den Höhenweg über die Karmensöldener Straße, die Bundesstraße 85 sowie über die Nürnberger und die Sechserstraße zum Amberger Altstadtring. Von dort aus geht es geradeaus weiter über den Kaiser-Wilhelm- und den Kurfürstenring zum Kreisverkehr am Nabburger Torplatz und anschließend über den Kaiser-Ludwig-Ring sowie über die Bahnhof- und die Rathausstraße zum Standort Marktplatz.Bei dem für den Malteserplatz ausgesuchten Baum handelt es sich um eine Blaufichte vom Sportplatz des TC Rot-Weiß an der Werner-von-Siemens-Straße. Sie misst ebenfalls rund zwölf Meter und wird am Dienstag, 7. November, ebenfalls gegen 8 Uhr angefahren. Der Transportweg verläuft in diesem Fall über die Werner-von-Siemens- und Hockermühlstraße, die Kastler und die Sechserstraße sowie über den Kaiser-Wilhelm-Ring bis zum Malteserplatz. Dabei ist in der Zeit von voraussichtlich 8 bis 9 Uhr eine Fahrbahneinengung im Bereich der Werner-von-Siemens-Straße erforderlich.Verkehrsteilnehmer, die in dieser Zeit dort unterwegs sein werden, sollten daher laut Presseinformation mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen rechnen. Außerdem werden die Bürger dringend gebeten, die zusätzlich im Bereich der Transportstrecke aufgestellten Halteverbotsschilder zu beachten, denn für den Transport des Baumes wird genügend Platz benötigt, der nicht durch parkende Autos beeinträchtigt werden darf.