Die Stadt Amberg wie auch die Volksbank-Raiffeisenbank Amberg (VR-Bank) sind ein Teil der Oberpfalz und ihrer Geschichte. Aus diesem Grund wurden die bereits bewährten Vorsorgeinformationen in der Broschüre "Am Ende zählt der Mensch" überarbeitet und das Heft neu aufgelegt.

Vorsorge bedeutet, selbst zu bestimmen, Notwendiges zu regeln, Verantwortung zu übernehmen sowie Angehörige zu entlasten. Darüber informiert die Behörde gemeinsam mit dem Kreditinstitut in einer Pressemitteilung. Immer mehr Menschen würden sich dies zu Herzen nehmen und vorsorgen. Nicht nur gegen die Risiken des täglichen Lebens, sondern auch für den eigenen Tod und das Thema Bestattung. "Beides wird in unserer Gesellschaft noch immer als Tabuthema verdrängt", sagten Oberbürgermeister Michael Cerny, VR-Vorstand Dieter Paintner, Herbert Holler von der Seniorenstelle der Stadt Amberg sowie der Leiter des VR-Marketing, Thomas Retzer bei der Vorstellung der Publikation. Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, würden daher nur selten in der Familie angesprochen. Unsicherheit und Unkenntnis über die Wünsche der Verstorbenen seien die Folge. In der Bestattungsvorsorge der VR-Bank können zu Lebzeiten alle Wünsche festgehalten und vertraglich niedergelegt werden.Außerdem bietet sie die Möglichkeit, den finanziellen Rahmen einer Bestattung zu erfahren, festzulegen und abzusichern sowie Angehörige zu entlasten. Aber auch alleinstehende Menschen haben den Wunsch, dem eigenen Leben einen würdigen und persönlichen Abschluss zu geben. Innerhalb der Grundvorsorge wird beispielsweise die finanzielle Absicherung einer späteren Bestattung geregelt. Persönliche Aufzeichnungen können diese ergänzen.Die Broschüre ist kostenlos in allen Filialen der Volksbank-Raiffeisenbank und sowie bei der Stadt Amberg erhältlich.