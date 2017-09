Vom Kind bis zum Senior gesunde Zähne, das ist inzwischen kein Wunschtraum mehr. Allerdings braucht es dazu die aktive Mithilfe jedes Einzelnen, denn Vorsorgekonzepte wirken nur dann, wenn sie regelmäßig in Anspruch genommen werden. „Die modernen Behandlungsmethoden der Zahnheilkunde ergeben insgesamt eine stark verbesserte Vorbeugung gegen Zahnverlust im Alter: In der Kinder- und Jugendphase wird für eine gute Mundhygiene gesorgt, beim Erwachsenen kommen regelmäßige Zahnreinigungen und Kontrollen hinzu – damit ist die Basis geschaffen für lebenslang gesunde Zähne.“

Dr. med. dent. Hans Rothballer, Zahnarzt aus Amberg, behandelt mit viel Erfahrung nach modernen Therapieverfahren – und weiß deshalb: „Tritt trotz aktiver Vorsorge Karies auf, kann diese mit kleinen, minimalinvasiven Composit-Füllungen schnell und problemlos beseitigt werden. Dank dieser Methode entstehen viel später kleinere Füllungen – und Überkronungen können weit nach hinten verschoben werden oder bleiben ganz aus.“ Auch gegen Parodontose gebe es mittlerweile sehr gut wirksame Behandlungsmöglichkeiten, so der Zahnarzt.Wenn Patienten erst sehr spät in die Praxis kommen und aufgrund mangelnder Prophylaxe bereits Probleme wie Zahnverlust auftreten, greifen auch hier moderne Behandlungskonzepte in Form von minimalinvasiven Zahnimplantaten. „Diese Implantate haben die Form kleiner Schrauben und erfordern nur noch geringe Operationseingriffe. Selbst bei einem selten gewordenen Verlust eines solchen Implantats ist der Verlust an Kieferknochen nur gering. Die jeweiligen Nachbarzähne bleiben dabei unberührt und die benötigte Zahnersatzkonstruktion wird viel kleiner als herkömmlich.“ Durch adhäsiv, also anhaftend verarbeitete Zahnfüllungen können sogar wurzelbehandelte Zähne ohne Überkronung stabilisiert werden, dies gewährleistet eine bessere regelmäßige Kontrolle solcher Zähne.Für Dr. med. dent. Hans Rothballer ist jeder dieser Eingriffe nach heutiger Sicht gleichzeitig ein Signal, dass an der Anfälligkeit für Karies oder für Entzündungen gearbeitet werden muss. Denn Ziel sei eine langjährige, stabile behandlungsfreie Zeit und nicht etwa immer neue und umfangreichere Behandlungen. „Eine regelmäßige, umfassende Kontrolle gehört zu einem effektiven Vorbeugungskonzept, damit frühzeitig im kleinen Umfang eingegriffen werden kann, wenn kleinere Schäden erkennbar werden.“ Dieses Einschreiten sei aber nur dann sinnvoll, wenn auch nebenwirkungsarme Minimalbehandlungen angewandt würden, so der Zahnexperte.Nach Meinung von Dr. med. dent. Hans Rothballer passen insgesamt alle zahnerhaltenden Maßnahmen von der Vorsorge bis zum Implantat und den regelmäßigen Kontrollen so gut zusammen, dass die Zahngesundheit im Alter nicht mehr so stark nachlassen wird, wie dies in der Vergangenheit noch fast üblich war.