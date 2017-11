Gut besucht war der Vortrag von Christian Hierneis in der Alten Kaserne. Das Vorstandsmitglied des Bund-Naturschutz- Landesverbandes sprach über "Die Rückkehr der Wölfe". Circa 80 Jäger, Naturschützer und Schafhalter hörten kritisch und aufmerksam zu.

Wir können und wollen es nicht verhindern, dass die Wölfe wieder bei uns heimisch werden. Christian Hierneis vom Bund Naturschutz

Amberg. (exb) Der Wolf ist im Bundesnaturschutzgesetz unter besonderen Artenschutz gestellt. Das heißt, er darf nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. Seine Ruhe- und Aufzuchtstätten dürfen nicht gestört werden. Nur zur Vermeidung erheblicher wirtschaftlicher Schäden oder bei Gefahr der öffentlichen Sicherheit ist eine Ausnahme von dieser Schutzbestimmung möglich.Da Wölfe so gut wie alles fressen, sind Konflikte mit dem Menschen unvermeidlich. Der Referent wörtlich: "Wir können und wollen es nicht verhindern, dass die Wölfe wieder bei uns heimisch werden. Wir werden nach 150 Jahren wieder lernen müssen, mit diesem großen Beutegreifer zu leben." In der Diskussion wurde deutlich, dass gerade Weidetierhalter in großer Sorge sind.Der Bund Naturschutz setzt sich laut Hierneis für den Schutz der Artenvielfalt ein und damit auch für den Wolf: "Wir wollen deshalb seine Akzeptanz als heimische Tierart vorantreiben. Wir sind aber auch für den Erhalt und den Ausbau der Weidetierhaltung, da diese Art der Tierhaltung unserer Vorstellung entspricht und zum Erhalt einer artenreichen Kulturlandschaft beiträgt." Daraus ergab sich für den Experten dieses Fazit: "Beide Positionen stehen gleichberechtigt nebeneinander. Deshalb brauchen wir Lösungen, die beides zulassen."Die bayerische Regierung lasse die Weidetierhalter jedoch alleine. Es müssten schnellstmöglich flächendeckende Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden. Kostenübernahme für Herdenschutz, individuelle Beratung und Ausgleichzahlungen für Schäden an Haus- und Gehegetieren müssten geregelt werden. Auch jetzt sei es schon möglich "Problemwölfe zu entnehmen", wie es der Referent nannte. Aber es müsse klar und sachlich erörtert werden, wann das der Fall sein darf, denn: "Selbstjustiz ist nicht hinnehmbar und solche Naturschutzkriminalität sollte von einer eigenen Abteilung aufgeklärt werden."