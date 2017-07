Sie schlägt an verschiedenen Stellen des Körpers zu - und zwar in Schüben und ohne Vorwarnung: die Multiple Sklerose. Die Symptome sind sehr unterschiedlich, deshalb wird sie auch als die Krankheit mit den 1000 Gesichtern bezeichnet.

Amberg. (tk) Über aktuelle Therapiemöglichkeiten hat jetzt Thorsten Heider, Oberarzt der Klinik für Neurologie, beim "Ratgeber Gesundheit" im Klinikum aufgeklärt. MS ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, also des Gehirns und des Rückenmarks: "Die Nervenfasern, die beispielsweise dafür sorgen, dass wir sprechen oder uns bewegen können, entzünden sich."Man könne das mit einem Kabel vergleichen, bei dem die Isolierschicht beschädigt ist: "Das leitet wesentlich schlechter als ein intaktes. Und genauso verhält es sich im menschlichen Körper." Die MS beginnt typischerweise im jungen Erwachsenenalter zwischen 20 und 40. Bisher ist MS noch nicht heilbar. "Allerdings können wir sie sehr gut behandeln", erläuterte Heider. In kaum einem anderen Gebiet der Medizin werde so viel geforscht. Für die MS werden laut Heider immer wieder neue Therapieansätze etabliert.Eine relativ neue Schubtherapie ist die sogenannte Immunadsorption. Dieses Verfahren werde seit mehr als zwei Jahren erfolgreich im Klinikum angewendet: "Dabei werden Antikörper gegen Nervengewebe aus dem Plasma der Patienten gefiltert", schilderte Lothar Kornalik, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin I. "Diese Antikörper greifen körpereigene Zellen und Proteine an und sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass bei Autoimmunerkrankungen wie der MS Schübe ausbrechen." Diese Therapie komme bei Schüben als Alternative zu hochdosiertem Cortison zum Einsatz. Es gebt Patienten, die Cortison nicht vertragen oder beispielsweise wegen einer Schwangerschaft nicht einnehmen dürfen.Die jeweilige Therapie werde für jeden Patienten sehr individuell ausgewählt. Eines sei aber immer wichtig: Möglichst frühzeitig mit der Therapie zu beginnen. "Ziel der Behandlung ist es, die Schübe in den Griff zu bekommen, die Symptome zu reduzieren und den Fortschritt der Behinderung bei den Betroffenen zu stoppen", erklärte Heider und fügte hinzu: "Zur Therapie gehört auch immer eine regelmäßige Kontrolle."Positive Auswirkungen könnten Lebensstil und Umwelt haben: "Für MS-Patienten ist das Rauchen noch schlechter." Es bewirke ein schnelleres Voranschreiten der Behinderung, die Krankheit könne früher in einen sekundär-chronischen Verlauf übergehen. Auch die Sonne spiele eine Rolle: Regelmäßige geringe bis mittlere Sonneneinstrahlung habe einen positiven Einfluss auf die MS. Außerdem scheine Vitamin D einen immunologischen Effekt zu haben. Zudem sei schon länger bekannt, dass auch ungesättigte Fettsäuren bei MS viel Positives bewirken können.