Beschwerden und Ängste, aber auch Hoffnungen und Träume sind die ständigen Begleiter onkologischer Patienten: Wer nach Möglichkeiten sucht, nach der Diagnose Krebs seine Gesundheit selbst aktiv zu stärken, findet bei der neuen Vortragsreihe Integrative Onkologie am Klinikum St. Marien viele Anregungen.

Wissenschaftlich fundiert

Immunsystem stärken

Amberg. (tk) "Mehr Innere Stärke durch Achtsamkeit" - so lautete der Vortrag des Diplom-Sportwissenschaftlers Dr. Florian Wiedemann, bei dem Zuhörer laut einer Presse-Info jetzt erfuhren, wie sie durch Yoga- und Meditationsübungen die eigene Achtsamkeit stärken und so besser mit Stress umgehen lernen.Wiedemann habe als führender Experte im Bereich Stressmanagement, Entspannung und Gesundheitsförderung ein einzigartiges und wissenschaftlich fundiertes Konzept mitentwickelt, das Krebspatienten hilft, die psychische Gesundheit zu stärken und so wieder mehr Lebensqualität zu gewinnen. Im Zuge seiner Doktorarbeit habe er belegen können, dass sich Bewegung und Yoga positiv auf die Krebserkrankung auswirken: Dafür wurden 92 Brustkrebspatientinnen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe erhielt zwölf Wochen lang einmal pro Woche Yoga-Unterricht, die andere genauso oft Bewegungstherapie.Es habe sich gezeigt, "dass beide Maßnahmen positive Effekte auf die Lebensqualität hatten". Bei den Yoga-Teilnehmerinnen sei festgestellt worden, "dass sie emotional gefestigter aus dem Training gegangen" sind und besser mit Belastungen und Stress umgehen konnten: "Es gibt zudem interessante Studien, bei denen sich herausstellte, dass das regelmäßige Üben von Achtsamkeit nicht nur die eigene Stimmung hebt, sondern sich zudem die Immunfunktion verbessert", wird der Experte zitiert.Anhand einer zehnminütigen Meditationsübung zeigte Wiedemann den Anwesenden, wie sie ganz einfach zu mehr innerer Stärke durch Achtsamkeit gelangen. Zusätzliche Tipps des Experten: Innehalten, wann immer möglich, sich täglich einige Minuten bewusst Zeit nehmen und seine Aufmerksamkeit auf den eigenen Atem und Körper lenken. Und: Pausen und Wartezeiten gezielt nutzen und schätzen lernen und den Tag jeden Abend nochmals kurz Revue passieren lassen.Im Anschluss an den Vortrag stellten sich alle Beteiligten, die am Projekt Integrative Onkologie mitwirken vor. Ziel des Projekts sei es, innerhalb eines ergänzenden individuellen Behandlungskonzepts mit den Schwerpunkten Ernährung, Bewegung, Entspannung, Stressbewältigung und Naturheilkunde sowie Kunst- und Gestaltungstherapie, die Lebensqualität zu verbessern, die tumorfreie Zeit zu verlängern und das Immunsystem zu stärken.Beim nächsten Vortrag von Peter Fischer, dem Leiter der Klinik-Gastronomie, und Diätassistentin Elisabeth Gaulard-Hirth erfahren Krebspatienten, wie sie mit der richtigen Ernährung positiv auf das eigene Wohlbefinden und Immunsystem einwirken können. Los geht es am Mittwoch, 11. Oktober, um 18 Uhr im Speisesaal des Klinikums St. Marien. Der Eintritt ist kostenlos.