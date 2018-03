Ein Mann aus Belgien wird an der A 6 am Rastplatz Stocker Holz kontrolliert. Zivilfahnder finden in seinem Kofferraum 16 Revolver vom kleinen Kaliber vier Millimeter. Dann kommt es zu zwei Festnahmen.

Waffen aus der Türkei

Freilassung gefordert

Amberg/Schwandorf. Die Polizei war angesichts terroristischer Übergriffe in Belgien sensibilisiert. Von daher nahmen Schleierfahnder im Herbst vergangenen Jahres Fahrzeuge ins Visier, die an Rastplätzen neben der A 6 standen. Auch einen Ford Fiesta, der am Abend des 4. Oktober gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz Stocker Holz im Gemeindebereich Schmidgaden stand. Zwei Männer gönnten sich nach längerer Tour eine Pause. Der eine war 60 Jahre, der andere 20 Jahre alt. Wie sich später herausstellte, stand der Jüngere unter Drogen.Im Kofferraum des Kleinwagens stießen die Beamten auf 16 kleine Tragekoffer aus Kunststoff. In ihnen lagen schwarz- und silberfarbene Revolver vom Kaliber vier Millimeter. Die Waffen waren, wie sich bei näheren Befragungen ergab, in der Slowakei für 1500 Euro angekauft worden. Neuware und ursprünglich in der Türkei hergestellt.Die beiden Belgier kamen auf Antrag der Amberger Staatsanwaltschaft in U-Haft. Dort blieben die zwei fast auf den Tag genau ein halbes Jahr. Jetzt führte man sie vor das Amberger Jugendschöffengericht, wo ein dreistündiger Prozess begann. Den Richtern lag dabei ein Beschussgutachten des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) vor. Dort hatte ein Sachverständiger die Revolver als voll funktionsfähig eingestuft. Durchgängiger Lauf, nichts zugeschweißt.Ihren Waffenschmuggel gaben die Männer aus Belgien zu. Wo sie die Revolver kauften und was sie mit ihrer Fracht vor hatten, wurde in der Verhandlung nicht näher erörtert. Wohl aber kam zur Sprache, dass es - wie einer der Verteidiger sagte - "Flobert-Luftgewehre mit wesentlich höherer Durchschlagskraft gibt." Und die könne man in Deutschland komplikationslos erwerben.Egal wie: Die Revolver aus der Türkei unterlagen der Einziehung. Allein schon wegen fehlender Prüfzeichen. Als das geschehen war, verlangte Staatsanwältin Jennifer Jäger für den Älteren der beiden 18 Monate Haft.Für den 20-Jährigen forderte sie 15 Monate. Zur Bewährung ausgesetzt, wie die Beschuldigten mit Aufatmen vernahmen. Die Anwälte Georg Karl und Philipp Janson (beide Regensburg) hielten weit niedrigere Ahndungen für angebracht. Und mit der Forderung: "Sie müssen freigelassen werden."Die Männer aus Belgien waren gefesselt aus den Justizvollzugsanstalten Amberg und Weiden vor das Gericht geführt worden. Doch ihre Gefängnisaufenthalte galten nach dem Prozess als erledigt. Der 60-Jährige bekam ein Jahr zur Bewährung, der 20-Jährige erhielt zehn Monate. Auch er konnte danach seiner Wege ziehen. Die Revolver blieben bei der Staatsanwaltschaft. Sie werden nun vernichtet.