Seit Donnerstagmorgen sind die drei Redakteure der Amberger Zeitung, Heike Unger, Uli Piehler sowie Andreas Hahn, als Wallfahrer unterwegs: Sie begleiten Hunderte Pilger, die zu Fuß von Regensburg nach Altötting singend und betend, ziehen. Am Samstagvormittag sollen sie ihr Ziel erreichen. In unserem Liveblog bleiben Sie auf dem Laufenden, was die drei auf ihrer Reise erleben.

Gesamtstrecke