"Erika Weiß ist das Paradebeispiel einer echten Rotkreuzschwester", sagt die Oberin des Wallmenich-Hauses, Brigitte Wedemeyer. Zum 90. Geburtstag gratulierte OB Michael Cerny und langjährige Begleiterinnen von Erika Weiß. Als alle schon wieder aufbrechen wollten, kommt ein Überraschungsgast zur Tür herein.

Geboren am 14. Februar 1928 in Schweidnitz, Niederschlesien, verbrachte Erika Weiß ihre Jugend nach dem Schulabschluss zunächst auf einem Gutshof, dann auf der Handelsschule in ihrem Heimatdorf. 1945 wurden sie und ihre Familie heimatvertrieben. Im selben Jahr kam sie mit ihrer Mutter und ihren zwei jüngeren Schwestern in Ensdorf an. Mit Gelegenheitsarbeiten auf Bauernhöfen ernährte sie alle, denn der Vater und der ältere Bruder waren in Kriegsgefangenschaft. Als die Familie wieder vereint war, bewarb sie sich bei den Rotkreuzschwestern."Ich höre meinen Vater noch sagen, als er mich zum Bahnhof gebracht hat: 'Geh', aber komm nicht in sechs Wochen wieder und sag' Vati ich will das nicht mehr machen.'", erinnert sich die 90-Jährige. Sie machte keinen Rückzieher. Mit 21 Jahren trat Erika Weiß am 1. Februar 1949 in die Gemeinschaft der Rotkreuzschwestern ein. "Mein Vater war aber immer stolz auf mich", erzählt sie.Nach ihrer Ausbildung in den Versehrtenkrankenhäusern Wöllershof und Schloss Werneck durchlief sie zahlreiche weitere Stationen, unter anderem in den Lungenheilstätten Wöllershof und Berchtesgaden. "Eine Schwester wird da hingeschickt, wo sie gebraucht wird, und so wollte ich es auch", sagt Weiß.Seit 1977 wird sie also in Amberg gebraucht und war seitdem mit verschiedenen Aufgaben betraut. Von 1982 bis zum Eintritt in den Rentenstand 1988 zum Beispiel als Hausschwester. Sie war vor allem für die Hauswirtschaftslehre und die Vorschule zur Krankenpflegeschule zuständig. Die Schwesternschaft wurde ihre zweite Familie. Deswegen lebt sie auch immer noch in diesem Kreis, im Wallmenich-Haus. Die Schwesternschaft ist ihren Mitgliedern ein lebenslanges Zuhause.Trotz ihres hohen Alters und mehrerer schlimmer Krankheiten sei "die Erika ein richtiges Steh-auf-Mannl" sind sich ihre Gäste einig. "Sie hat ihre Rolle als Hausschwester nie ganz aufgegeben. Sie schaut immer nach dem Rechten und schimpft uns, wenn wir das Licht anlassen und Strom verschwenden", verrät die Oberin. "Ich werkel so lange wie es geht", sagt die Jubilarin. Das heißt selbstständig zu Fuß zum nächsten Supermarkt gehen, in ihrem Apartment Frühstück und Abendessen zubereiten, Seniorenrunden veranstalten, die Hauskatzen füttern, Socken stricken, und so weiter.Nach dem einen oder anderen Glas Sekt und einem gemütliche Plausch ist es für alle wieder an der Zeit, aufzubrechen. Da klopft es an der Tür. Der Taxifahrer, der sie einmal in der Woche ins Klinikum zur Behandlung fährt, steht mit einem Blumenstrauß da. Die Freude über die nette Geste ist groß. Am Ende wird Erika Weiß noch nach ihrem Geheimnis fürs hohe Alter gefragt: "Ich habe kein Geheimnis. Man muss es nehmen, wie es kommt und darf sich nicht unterkriegen lassen."