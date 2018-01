Ein Mann mit Warnweste marschiert am Mittwoch kurz vor zehn Uhr durch die Pforte. Es ist der einzige ersichtliche Hinweis darauf, dass bei Siemens gleich gestreikt wird. Bundesweit rufen die Gewerkschaften zum Protest auf. In Amberg treffen sich die Mitarbeiter in der Kantine. Medienvertretern bleibt aber der Zutritt verwehrt.

1100 Mitarbeiter protestieren

Angebot der Arbeitgeber "menschenverachtend"

Das war schon kein Kuchen mehr, sondern eine Sahnetorte. Davon wollen wir jetzt auch ein Stück. Volker Jung (IG Metall) über das abgelaufene Geschäftsjahr

Als eineinhalb Stunden später 2. Bevollmächtigter Udo Fechtner mit einer Handvoll Vertrauensleute das Werksgelände verlässt, gibt er zu, dass ihm die Entscheidung von Siemens, auf das Hausrecht zu beharren, nicht gefiel. "Aber es hat Sinn gemacht, die erste Runde intern zu veranstalten." Er schloss nicht aus, dass künftige Aktionen im aktuellen Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie wieder vor den Werkstoren stattfinden.2000 Mitarbeiter waren am Mittwoch in Amberg aufgerufen, sich am Streik zu beteiligen. 1100 zeigten sich solidarisch. "Wir sind zufrieden", erklärte Fechtner. "Mia san Siemens, mia san Amberg, mia san Viele": Mit diesen Sprüchen auf den Warnwesten gaben die Gewerkschafter einen Warnschuss auf die Arbeitgeber ab.Neben einer Lohnerhöhung von sechs Prozent fordert die IG Metall das Recht für jeden Beschäftigten, seine Arbeitszeit bis zu zwei Jahre lang von 35 auf 28 Stunden pro Woche zu verkürzen, mit teilweisem Lohnausgleich. Fechtner: "Vor Weihnachten war ich auf vielen Betriebsversammlungen. Die meisten Firmen haben sich nicht mal mehr die Mühe gegeben, zu jammern."Als regelrecht "menschenverachtend" empfinde er das Angebot der Arbeitgeber, das unterm Strich ein Minus von zwei Prozent wäre. Volker Jung, der als Gewerkschafter in der Siemens-Kantine sprach und Betriebsratsvorsitzender ist, bezeichnete die Stimmung in der Belegschaft sogar noch mehr als in den Jahren zuvor auf Streik ausgerichtet. "Die geplante Auslagerung des Lieferzentrums, die Veränderungen im Geräte- und Elektronikwerk mobilisieren die Belegschaft", sagte Jung. Unternehmer und Aktionäre hätten sich im vergangenen Geschäftsjahr fürstlich bedient. "Das war schon kein Kuchen mehr, sondern eine Sahnetorte. Davon wollen wir jetzt auch ein Stück." Er lobte auch alle Ehrenamtlichen, die vor Schichtbeginn um vier oder fünf Uhr morgens vor den Werkstoren stehen und mit Flugblättern Werbung für die Gewerkschaften machen.Fechtner kündigte weitere Aktionen in den nächsten Tagen an - der Warnstreik bei Siemens sei nur der Auftakt gewesen. Sollte es zu keiner Einigung der Parteien kommen, könnten ab Freitag, 19. Januar, auch 24-Stunden-Warnstreiks in ausgesuchten Betrieben anstehen.