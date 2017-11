Der Amberger Weihnachtsmarkt "spricht ein Riesenpublikum an". Darauf sind die Macher von der Park- und Werbegemeinschaft (PWG) stolz und sie sind überzeugt, dass ihnen das auch heuer wieder gelingt mit einem Programm, "das für alle etwas bietet": Groß und Klein, Jung und Alt. Dabei sind die Hauptattraktionen der Bühnenveranstaltungen bewusst erneut auf Werktage gelegt worden. Und zwar, um auch unter der Woche schon ab Nachmittag für belebte Cafés und Läden in der Altstadt zu sorgen, wie PWG-Chef Andreas Raab und -Schriftführer Peter Harant erläutern.

Sie wissen auch von ihren Mitgliedern, dass viele Besucher der Abendevents oft schon Stunden vorher kommen und ihren Aufenthalt auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Bummel durch die Geschäfte verbinden. Am Donnerstag vor dem ersten Advent, diesmal der 30. November, geht es wie immer los: Um 10 Uhr öffnen die Verkaufsbuden, um 17 Uhr ist offizieller Auftakt mit Oberbürgermeister, Paulaner-Posaunenchor und dem Marienheim-Kindergarten, der Gedichte und Lieder vorträgt. Gesang ist überhaupt das Stichwort fürs Bühnenprogramm, das trotz des heuer eher kurzen Weihnachtsmarkts mit 24 statt sonst rund 30 Tagen - wegen des vierten Advents, der auf den Heiligabend fällt - umfangreich ist. Besonders stolz ist Hauptorganisator Peter Harant auf die neue Formation Stimmen der Berge, die am Montag, 4. Dezember, ab 18.30 Uhr auftritt. Dahinter verbergen sich drei Tenöre, ein Bass und ein Bariton - fünf junge Männer, die einst allesamt bei den Regensburger Domspatzen waren und als die neue Boygroup der Volksmusikszene gehandelt werden. Laut Harant sind sie viel mit Stars wie Patrick Lindner unterwegs und bringen passenderweise in dieser Woche ihr neues Album heraus, das in Rundfunk und Fernsehen beworben wird.Am Weihnachtsmarkt werden auch wieder Tony Nisio (Donnerstag, 7. Dezember), Brigitte Traeger (Montag, 18. Dezember), Johnny Gold (Freitag, 8.12.), Ramona Finks Gospel Group (14.), Major Chords (15.) und The Engine (21.12.) vertreten sein. Was nicht fehlen darf, ist zwei Mal Karaoke am 6. und 13. Dezember ab 18 Uhr. Und gar mystische Stimmung zaubern erneut die Oberpfälzer Schlossteufel am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr mit ihrem Rauhnacht-Auftrieb.