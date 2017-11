Sie sind längst Sammlerobjekte geworden: Weihnachtstasse und -kugel. Das Amberger Schloss ist heuer das Motiv.

Der Weihnachtsmarkt belebt von heute bis Samstag, 23. Dezember, wieder zusätzlich die Innenstadt. Ein vielfältiges Programm auf der Bühne, dampfender Glühwein, Bratwürste, Handwerkskunst und die Winterbeleuchtung in der gesamten Altstadt sind die Zutaten für das Erfolgsrezept. Längst sind die Tassen vom Amberger Weihnachtsmarkt begehrte Sammlerstücke geworden. Nur wenige Exemplare haben die Händler zum Ende des Marktes an Heiligabend noch übrig.Denn die Genießer von Glühwein und Tee nehmen die Tasse gerne mit nach Hause. Diesmal ziert das Amberger Schloss, vom Stadtgraben aus betrachtet, das Trinkgefäß. Aber nicht nur sie. Denn auch jede der von Ikonenkünstlern handbemalten, limitierten Weihnachtskugeln zeigt das Schloss. 100 Stück gibt es von diesen Unikaten zum Preis von 29,90 Euro. Tasse und Kugel stellten Andreas Raab, Emilie Leithäuser und Peter Harant von der Park- und Werbegemeinschaft Amberg Oberbürgermeister Michael Cerny vor. Der Rathaus-Chef machte dabei auf das Weihnachtssingen am Sonntag, 17. Dezember, aufmerksam. Er würde sich freuen, wenn noch mehr Bürger kämen, "um schöne Advents- und Weihnachtslieder zu singen".