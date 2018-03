Der Weltrekord im Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielen, den die Amberger im Juli 2017 in ihre Stadt geholt haben, zieht noch immer seine Kreise. Bei einem Treffen im Caritas-Marienheim dankten Bürgermeisterin Brigitte Netta und Simone Schlage vom Stadtmarketingverein Heimleiter Wolfgang Hiemer stellvertretend für die Bewohner und Mitarbeiter nochmals für deren tatkräftige Unterstützung bei dem Rekordversuch.

Als offizielle Außenstelle hatte das Marienheim 26 Mensch-ärgere-dich-nicht-Spieler eingebracht. Als Dankeschön überreichten die Organisatoren der Einrichtung nun eine besondere Variante des berühmten Brettspiels: Extra große Spielfiguren und Würfel ermöglichen auch Senioren nun das Spielerlebnis. Außerdem wurde das Marienheim mit einem weiteren Spiel mit normalen Figuren ausgestattet, damit möglichst viele Bewohner in Erinnerung an den Rekord schwelgen und weiterhin würfeln können. Aber auch in dem Lokal Bio Organic 56 in der Georgenstraße kann künftig Mensch-ärgere-dich gefrönt t werden. Mit der Übergabe zweier Spiele an die Betreiberfamilie wurde das erste Spielecafé Ambergs eröffnet."Mensch-ärgere-dich-nicht gehört und passt zu Amberg wie die Faust aufs Auge. Kreativ, spielerisch und für alle Generationen repräsentiert das Spiel auch unsere Stadt. Mit dem gelungenen Weltrekord hören wir deshalb noch lange nicht auf", kündigte Netta an.Als Beispiel verwies sie auf die nächste Mensch-ärgere-dich-nicht-Veranstaltung, die bei dieser Gelegenheit angekündigt wurde. Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) plant im Sommer eine Partie auf dem größten dann größten Spielfeld der Welt und will damit einen neuen Rekord aufstellen.