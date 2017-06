Sie können nicht abschätzen, wie lange sie zur Haltestelle brauchen, um den Bus zu erwischen. Mengen und Zahlen können sie nicht einordnen. Doch Rechnen ist nicht nur in der Schule erforderlich, sondern auch im Alltag - für Menschen mit Dyskalkulie sehr schwierig zu meistern.

"Kein Akt der Gnade" Christiane Rösch aus Sulzbach-Rosenberg, eine betroffene Mutter, bedauert, dass "eine von mehreren Familien und Therapeuten verfasste Petition an das bayerische Staatsministerium abschmetternd behandelt wurde, da ein Nachteilsausgleich an Schulen nicht gewährt werden kann". Trotz der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 sieht sie noch großen Handlungsbedarf im Bereich Bildung. "Es handelt sich um allgemeingültiges Recht und nicht um einen Akt der Gnade." Der Grundsatz der Inklusion, dass sich Staat beziehungsweise Gesellschaft durch Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen der Menschen mit Beeinträchtigungen orientieren, sei im Bildungssektor bisher noch nicht angekommen - obwohl Artikel 24 sehr deutlich auf die Verbindlichkeit eines inklusiven Bildungssystems verweise. "Leider findet dies bisher kaum Berücksichtigung, was immer wieder zu hohem Leidensdruck bei den Schülern führt."



Obwohl die Ratifizierung acht Jahre zurückliegt, habe sich an den Rahmenbedingungen (adäquate schulische Hilfestellungen, Nachteilsausgleich, Vereinfachung des Antragsverfahrens, Gewähren von außerschulischen Therapiestunden nach Bedarf und nicht nach begrenztem Stundenlimit) kaum etwas verbessert. (san)

Schule und Lehre gemeistert: "Ich schäme mich nicht mehr für meine Rechenschwäche" Heute schämt sie sich nicht mehr, sondern ist stolz darauf, was sie geschafft hat: Anna B. (Name geändert) hat Dyskalkulie. Sie wünscht sich, dass Menschen darüber nicht urteilen, sondern Betroffene so akzeptieren, wie sie sind. Ihre Geschichte:



"Als ich eingeschult wurde, war meine Rechenschwäche noch nicht bekannt. Erst in der dritten Klasse stellte sich das durch viele Tests heraus. Das wurde auch meiner Lehrerin in der dritten Klasse gesagt, die mich als dumm bezeichnete. Ich wechselte die Schule und wiederholte auf der Förderschule dann die dritte Klasse. Ich ging damals zur Ergotherapie und zur Dyskalkulietherapie, die mir sehr geholfen hat. Es war eine ziemlich schwere Zeit für mich und meine Mama, weil sie nicht mehr wusste, wie sie mir Mathematik so leicht wie möglich beibringen könnte.



Durch die Dyskalkulietherapie habe ich es Schritt für Schritt geschafft. Jeder meiner Lehrer auf der Förderschule wusste davon, sie haben mich gefördert, bis ich so gut war, dass ich in der sechsten Klasse auf eine Hauptschule wechseln konnte.



Dort wusste meine Lehrerin Bescheid, meine Mitschüler akzeptierten meine Rechenschwäche und halfen mir. Meine Klasse war super - im Gegensatz zu denen an den anderen Schulen, wo ich gemobbt und von Mitschülern als dumm hingestellt wurde. Dabei hatte ich doch nur eine Mathe-Schwäche und war nicht dumm. Das Gefühl, wenn man nicht akzeptiert wird, wie man ist, ist grausam. Genauso, wenn man fertig gemacht wird, für etwas, wofür man nichts kann. Ich habe mit meiner Familie gekämpft bis zum Schluss. Durch viel Unterstützung wurde ich besser, schaffte meinen qualifizierenden Hauptschulabschluss und begann eine Lehre als Friseurin.



Ich tat mich schwer mit der Kasse und dem Zählen, aber das war nicht so schlimm, da ich den Taschenrechner oder einen Schmierzettel benutzen konnte. Niemand hatte ein Problem. In der Berufsschule war es oft nicht leicht, aber ich hatte tolle Mitschüler und Lehrer. Ich bekam Hilfe, wann immer ich sie brauchte. Ab der Hauptschule hatte ich das Gefühl, ein Mensch zu sein, ich wurde akzeptiert und gemocht, mir wurde geholfen - das war ein tolles Gefühl.



Mittlerweile schäme ich mich nicht mehr, sondern bin stolz auf das, was ich alles bisher geschafft habe. Ich finde, jeder Mensch mit Dyskalkulie verdient es, angehört zu werden - und nicht deswegen verurteilt zu werden. (san)

Unterschriften, die sie als betroffene Mutter für eine Petition an den bayerischen Landtag gesammelt hat, übergibt Martina Popp am Mittwoch, 21. Juni, in München. Sie erhofft sich eine bessere Unterstützung für Kinder mit Dyskalkulie. Barbara Steinl aus Kümmersbruck weiß als Psychologin und Dyskalkulie-Therapeutin um die Sorgen und Nöte der Betroffenen. Im Interview schildert sie, mit welchen Schwierigkeiten Kinder, aber auch Erwachsene zu kämpfen haben.Barbara Steinl: Das ist eine Störung beim Erfassen von Mengen und im Umgang mit Zahlen. Jeder Mensch - bereits als Säugling - verfügt über die Fähigkeit Mengen abschätzen und vergleichen zu können. Dyskalkuliker aber tun sich schwer, Mengen zu erfassen oder zu vergleichen. Deshalb haben sie Probleme mit Zahlen und Mathematik. Dyskalkulie zieht sich durchs ganze Leben, beschränkt sich nicht nur auf die Schule.Sehr viele haben große Probleme mit der Uhr, sie können Zeiten oft nicht richtig lesen und abschätzen. Das ist für sie sehr belastend, weil sie nicht abschätzen können, wie viel Zeit sie brauchen. Ganz schlimm ist es bei den Fahrplänen, sie wissen nicht, welche Zeit ihnen zum Umsteigen reicht, sie wissen nicht, wann sie los müssen, um den Bus zu erreichen.Viele Erwachsene haben Schwierigkeiten beim Kopfrechnen, vor allem unter Zeitdruck oder wenn ihnen jemand zusieht. Für sie ist selbst Einkaufen eine Herausforderung: Sie können nicht überschlagen, wie viel die Waren insgesamt kosten. Viele gehen nur zum Einkaufen, wenn sie mindestens einen 50-Euro-Schein oder die EC-Karte dabei haben. Ihnen fällt es schwer, Zahlen in Relation zu setzen, ob die Miete für eine Wohnung beim Gehalt X leistbar ist. Schwierig sind auch Mengen beim Kochen: Im Rezept steht 1/8 Liter, doch auf dem Messbecher stehen nur Milliliter.In erster Linie geht es darum, die Kinder und Jugendlichen zu stärken, ihr Selbstwertgefühl zu erhöhen. Die meisten Betroffenen haben vor der Therapie einen langen Leidensweg hinter sich, viele haben massive Ängste und psychosomatische Beschwerden. Bei ihnen hat sich die Einstellung festgesetzt: "Ich kann das sowieso nicht." Therapieziel ist, sie dahin zu bringen, dass sie sagen: "Ich bin zwar langsamer, aber ich kann's vielleicht doch." Oft haben sie eigene Strategien entwickelt, die häufig nicht so richtig greifen. In der Therapie lernen sie, andere, für sie geeignetere Strategien anzuwenden und passende Hilfsmittel zu verwenden.Bei Kindern kann man versuchen, mit ihnen möglichst viel von der Angst vor Zahlen und dem Rechnen abzubauen und ein Zahlenverständnis aufzubauen. Im Jugendalter steht im Vordergrund zu lernen, damit zu leben und mit ihrer Dyskalkulie umzugehen, Techniken zu vermitteln, mit denen sie sich später helfen können. Ich rate Eltern, offen mit dem Thema umzugehen, Lehrer, Rektor oder Schulpsychologen darüber zu informieren. Eine Hilfe könnte sein, dass durch den mobilen sonderpädagogischen Dienst die Kinder eine spezielle Förderung bekommen, man andere Erklärungsansätze wählt oder sie Materialien verwenden können.Bei den Jüngeren können das Steckwürfel, Rechenrahmen oder Hunderter-Tafel sein, bei den Älteren Taschenrechner, Einmaleins-Tafel oder Stellenwerttafel. Manchmal hilft es, wenn man es ihnen anders erklärt. Oder man gibt ihnen mehr Zeit. Doch in der neuen Schulordnung vom August 2016 sind beim Nachteilsausgleich Kinder mit Dyskalkulie leider nicht einbezogen - im Gegensatz zu denen mit Legasthenie.Hilfsmittel dürften sie nach Absprache mit den Lehrern zwar im Unterricht verwenden, nicht aber in der Mathe-Probe. Das ist natürlich ziemlich schwierig, bei vielen kommen wieder Ängste hoch, die Kinder fallen teilweise in ein großes Loch. Ihre Ängste vor Prüfungen werden jetzt wieder größer - alles sehr unschön.Ganz klar, dass Dyskalkulie als Lernstörung genauso anerkannt ist wie Legasthenie und dass es den Betroffenen wieder erlaubt wird, Hilfsmittel in den Proben zu benutzen. Manche Dyskalkuliker haben keine Probleme mit Geometrie. Wenn sie in diesem Bereich einen Dreier haben, hebt das die Mathematik-Note, doch die meisten haben einen Fünfer. Das verbaut ihnen den Übertritt an weiterführende Schulen. Dyskalkuliker interessieren sich für viele Berufe, doch bei den Einstellungstests ist häufig Mathe dabei - da haben sie dann wieder keine Chance.Zum einen wünsche ich mir, dass die Lernstörung Dyskalkulie bekannter wird, dass Leute das besser einordnen können, warum jemand enorme Schwierigkeiten mit Mathematik hat. Dann kämen weniger Bemerkungen, die für die Betroffenen sehr verletzend sind. Wichtig wäre auch, dass den Menschen Hilfe im Alltag angeboten würde. Und würde der Nachteilsausgleich gewährt, wäre das ein Riesen-Schritt, von den Betroffenen würde ein enormer Druck abfallen.Das hängt sehr von der Lehrkraft ab. Erkennt der Lehrer, dass jemand diese Lernschwäche hat, und bittet die anderen Kinder, sich darüber nicht lustig zu machen, sondern dem betreffenden Schüler zu helfen, dann bleibt Mobbing aus. Da hat die Klasse dann dem Betroffenen gegenüber eine ganz andere Einstellung, als wenn sie nicht informiert wurden und sich wundern, warum das betreffende Kind zum Beispiel immer mehr Zeit bekommt oder nie an der Tafel vorrechnen muss.Viele empfanden das Spiel Einmaleins-König als besonders schlimm. Alle Schüler stehen, der Lehrer lässt Einmaleins-Aufgaben lösen, wer es richtig hat, darf sich setzen. Schüler mit Dyskalkulie wissen, dass sie jedes Mal bis zum Schluss stehen bleiben. Das weiß auch die Klasse, die sich möglicherweise lustig macht.

Ingrid Weinigels Tochter Bianca leidet an Dyskalkulie, doch sie hat ihr Leben gemeistert. Die junge Frau, inzwischen 26 Jahre alt, lebt inzwischen in Neuseeland und kommt dort trotz ihrer Rechenschwäche gut zurecht. Das sagen Ingrid und Bianca Weinigl über Dyskalkulie:

Die Mutter"Ich finde es erschreckend, dass sich nach fast 20 Jahren immer noch nichts verändert hat. Für eine Mutter besteht der Kampf nicht nur darin, damit umzugehen, dass das Kind nicht mehr in die Schule gehen möchte, weil es von den Lehrern vor der Klasse als dumm vorgeführt wird, sondern auch darin, Hilfe von psychologischer Seite für das Kind zu bekommen. Dies ist nicht einfach und verlangt sowohl Eltern als auch Kindern einiges ab.Unsere Petition, die wir vor 16 Jahren an das Kultusministerium geschickt hatten, wurde mit dem Hinweis, man sollte doch das Kind auf eine Privatschule schicken, beantwortet. Dyskalkulie ist vielfach nicht nur nicht bekannt, sondern wird offensichtlich bewusst ignoriert. Ich finde es schlimm, dass es in den Schulen immer noch nicht standardmäßig Extrahilfen und einen Nachteilsausgleich für betroffene Schüler gibt. Man ist gezwungen, privat Mittel aufzubringen, um seinem Kind durch die Schule zu helfen - traurig für alle, die sich das nicht leisten können."Die Tochter"Aus meiner Sicht ist ein Leben mit Dyskalkulie recht anstrengend. Egal, wo man hingeht: Zahlen machen mir Angst. In der Schule wurde ich von den Lehrern wie ein Idiot hingestellt, weil ich es nicht zusammen bekam. Für manche Lehrer schien es aus meiner Sicht ein reines Vergnügen zu sein, mich vor der ganzen Klasse lächerlich zu machen. Was sie damit bewirken wollten, weiß ich nicht, denn rechnen konnte ich trotzdem nicht besser. Zum Glück hatte ich eine Mama, die hinter mir stand, mich wieder aufbaute und mir Mut zusprach.Ich bin jetzt 26 Jahre alt und vor ein paar Jahren nach Neuseeland ausgewandert. Ich arbeite für ein kleines Unternehmen, in dem ich mein eigenes Personal habe. Ich Deutschland hatte ich das nicht geschafft, da alle einen Einstiegstest verlangten und dieser auch immer mit Mathe zu tun hat. Jetzt habe ich in der Landwirtschaft und mit Schwimmbädern zu tun, das hat viel mit Rechnen zu tun. Doch in Neuseeland stört es keinen, dass ich nicht verstehe, wie man die richtige Menge an Chemikalien ausrechnet. Also wird es mir einfach anders erklärt. Leben mit Dyskalkulie wird nicht einfacher, aber man steht nicht mehr vor einer Klasse und wird blamiert und zum Idioten abgestempelt. Ich finde es schwach, dass nach all den Jahren nur die Lese- und Rechtschreibstörung anerkannt ist." (san)