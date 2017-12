Die Weihnachtsgeschichte erzählt von der hochschwangeren Maria und ihrem Mann Josef, die völlig erschöpft von der langen Reise nach Bethlehem eine Herberge suchten. Alle Wirtsleute lehnten sie ab, so dass das Jesuskind schließlich in einem Stall neben Ochs und Esel zur Welt kam. An Heiligabend eine Unterkunft zu suchen, gestaltet sich nicht nur in Bethlehem schwierig. Das zeigt unsere Umfrage unter Hoteliers.

Vor verschlossener Tür

Alles für die Familie

In Amberg haben an diesem Abend manche Hotels geschlossen, wie zum Beispiel die Fronfeste. Auch wenn es bis 7. Januar nicht für Gäste geöffnet hat, ist im Hotel Brunner in der Batteriegasse Hochbetrieb. "Der Urlaub wird für Modernisierungsarbeiten genutzt", verrät die Rezeptionistin Andrea Barton. Sehr gespannt seien sie auf das Ergebnis. Im Drahthammerschlössl gibt es am Heiligabend zumindest ein Frühstück. Hier residieren an diesem Feiertag Rentner und Familien. Am ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester bietet das Drahthammerschlössl ein besonderes Büfett an. Zwischen den Feiertagen sowie in der ersten Januarwoche ist geschlossen.Weniger festlich geht es im Vienna House zu. Zwar sind während der Feiertage keine Geschäftsleute unterwegs, allerdings wohnen dort Touristen und Familien, die in Amberg Verwandte besuchen. Das Hotel beim ACC hat ganzjährig geöffnet. Auch in den kommenden Tagen herrscht hier Normalbetrieb. "Ein weihnachtliches Programm gibt es nicht", sagt Rezeptionistin Anja Bauer.Das Eh'häusl steht heuer am 24. Dezember leer. Nicht so im vergangenen Jahr, als ein Pärchen dort gleich fünf Nächte über Weihnachten logierte. "Oft hat das weniger was mit Weihnachten zu tun. Viele bekommen einen Gutschein als Geschenk oder verbringen dort ihren Geburtstag", meint Karin Schatz von der Stadtbau. Diese verwaltet das Ehehäusl. Eine weihnachtliche Besonderheit erwartet die Gäste: Das kleinste Hotel der Welt wird festlich geschmückt."Es sind vor allem Menschen, die hier in Amberg ihre Eltern, Kinder, Großeltern oder andere Familienmitglieder besuchen", weiß Monika Belmer vom Allee Parkhotel Maximilian. Dass diese den Heiligen Abend bei ihren Verwandten verbringen, trifft sich nur allzu gut, denn das Hotel Garni bietet ohnehin nur Frühstück und Übernachtung.Weihnachtsmusik, reichlicher Schmuck, ein Gefühl wie im heimischen Wohnzimmer, das will das Team vom Hotel Gasthof zur Post in der Vilstalstraße seinen Gästen bieten. "Die Familien, die über Weihnachten bei uns wohnen, kommen oft von ganz weit her. Viele haben auch Kinder. Sie sollen sich nicht fremd fühlen, sondern wie zu Hause", erklärt Zara Ransbach, Projekt- und Guest-Release-Managerin.Dazu bekommt jeder noch ein kleines Präsent. Am Heiligen Abend können Familien ihre Weihnachtsfeier auch in das Hotelrestaurant verlegen. Eine spezielle Weihnachts-Speisekarte bietet Festtagsessen an. Die Gäste sollen also nicht nur übernachten, sondern die Feiertage im Hotel in gemütlicher Atmosphäre verbringen können. "Mit den kleinen Aufmerksamkeiten wollen wir danke sagen." Ob nun in einem Hotel, auf der Couch bei Freunden oder im alten Kinderzimmer. Weihnachten verbringt man am Besten in angenehmer Gesellschaft und bei gutem Essen. Dann spielt die Herberge keine große Rolle mehr.