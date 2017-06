(ads) Hinter dem Wohnungsbau- und Siedlungswerk Werkvolk liegt ein erfolgreiches Jahr 2016. Bei der 68. ordentlichen Mitgliederversammlung gab Vorsitzende Dagmar Kierner erfreulich positive Zahlen bekannt. Die Sachanlagen, damit sind Wohnbauten, Garagen, Begegnungszentren, Heizhaus, Büros, technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung gemeint - haben als größter Vermögensposten einen Gesamtwert von 68,5 Millionen Euro. Das Anlagevermögen umfasse 68,9 Millionen Euro. Das Umlaufvermögen habe sich 2016 um 1,4 auf 17,9 Millionen Euro erhöht.

Die Passivseite, die die Finanzierung des Vermögens aufzeige, beinhalte Eigenkapital, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital sei auf 33,6 Millionen Euro angestiegen, davon entfielen 622 000 Euro auf die genossenschaftliche Altersvorsorge. Das Eigenkapital am Gesamtvermögen liege bei 38,7 Prozent.Die Rückstellungen machten nach Informationen von Kierner 2,33 Millionen Euro aus, die stark gesunkenen Verbindlichkeiten 50,8 Millionen Euro. Dagmar Kierner stellte dann die Gewinn- und Verlustrechnung vor. Nach genauer Erläuterung der einzelnen Posten konnte sie einen Jahresüberschuss von 2,76 Millionen Euro ausmachen, wobei sich der Bilanzgewinn auf knapp 980 000 Euro belaufe. Erfreulich waren auch die Ergebnisse für die Tochtergesellschaften Kindergarten und Dienstleistungs-GmbH. Der Lagebericht fiel ebenfalls sehr positiv aus. "Der Erfolg unserer Genossenschaft kommt nur durch eine sehr gute Zusammenarbeit eines engagierten und kreativen Teams zustande", betonte Kierner. Die Vorsitzende appellierte abschließend an die Versammelten: "Über 68 Jahre gibt es unsere Genossenschaft und sie ist ein Erfolgsmodell - sorgen wir dafür, dass das so bleibt und wir auch in Zukunft als feste Gemeinschaft zueinander stehen."Aufsichtsratvorsitzender Johann Fröhlich sagte, dass es der Genossenschaft gut gehe, solange die Mieten bezahlt würden. Was die Mitglieder als Pflichtanteil und auch freiwillig einbezahlt haben, sei ihnen sicher.Es folgte der einstimmig gefasste Beschluss über die Verteilung des Reingewinns von knapp 980 000 Euro, von denen Anteilnehmer und Mitarbeiter fünf Prozent erhalten, alle anderen drei. Johann Fröhlich wurde bei der Nachwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden in seinem Amt bestätigt. Weiterhin konnten noch langjährige Mitglieder der Genossenschaft geehrt werden: Für 50 Jahre Gerlinde Keller, Helmut Uhr, Josef Donhauser und Udo Theuer, für 60 Jahre Horst Cebulla.