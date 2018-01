Schmuck, Uhren und Münzen im Gesamtwert von über 10 000 Euro erbeuteten Einbrecher, die rund um den Jahreswechsel ein Einfamilienhaus in der Kickstraße heimsuchten.

Die unbekannten Täter nutzten laut Pressebericht des Polizeipräsidiums Oberpfalz die Abwesenheit der Bewohner zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 14 Uhr, um gewaltsam in das Haus einzudringen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume, schnappten sich die Wertgegenstände und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Amberg (09621/890-0) bittet um Hinweise, vor allem auf auffällige Personen oder Fahrzeuge, die im genannten Zeitraum in der Kickstraße gesehen wurden.