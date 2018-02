Die Jury hat die Qual der Wahl: 95 Personen hatten bei der Stadt Vorschläge für die Gestaltung der Fassade des neuen Parkhauses auf dem ehemaligen Baumanngelände eingereicht. Wie berichtet, soll die Gebäudeseite zur Regensburger Straße hin mit sogenannten Lisenen versehen werden - riesigen Lamellen, die von zwei Seiten bedruckt werden können.

So können auf der Fassadenfläche zwei riesengroße Bilder entstehen - unterschiedlicher Art, je nachdem, von welcher Seite aus man draufschaut. Im Dezember startete die Stadt dazu einen Gestaltungswettbewerb. Bis 19. Januar könnten Grafik-Entwürfe eingereicht werden. Am Dienstag traf sich die achtköpfige Jury zum ersten Mal, um die eingegangenen Beiträge zu sichten. Dabei hat sich das Gremium bereits auf zwei Favoriten festgelegt. "Vor einer Veröffentlichung des Ergebnisses sind aber noch die rechtlichen und technischen Voraussetzungen zu klären", teilt die Pressesprecherin der Stadt, Susanne Schwab, am Mittwoch mit.Zum einen gehe es darum abzuklären, ob die Bildrechte für das ausgewählte Motiv beim Einreicher liegen oder durch die Stadt erworben werden können. Zum anderen werde die konkrete technische Umsetzung geprüft. "Sobald diese Aufgaben erledigt sind, wird die Jury in einer weiteren Sitzung die endgültige Entscheidung treffen und das Ergebnis bekanntgeben." Die Beispiele auf dieser Seite stammen aus der mehr als 100 Seiten starken Präsentation für die Jury. Die Redaktion hat - völlig unabhängig von der Bewertung der Jury - nur einige ausgewählt, um einen Querschnitt der Einreichungen zu zeigen. Sie reichen von bunten Comics bis hin zu schwarz-weißen Computergrafiken. Etliche haben sich mit der Industriegeschichte des Areals auseinandergesetzt, manche auch mit dem Thema Luftkunst. Und natürlich durften die typischen Wahrzeichen wie Martinskirche oder Stadtbrille nicht fehlen.