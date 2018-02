Ein Rucksack mit Marihuana in einem Gebüsch nahe der Leopoldkaserne. Wer brachte ihn hin? Wo und von wem sollte der Inhalt, bestehend aus Einzelportionen, verhökert werden? Fragen zuhauf beim Prozess vor dem Jugendschöffengericht. Zumindest vorläufig ohne schlüssige Antworten.

Amberg. (hwo) Sie lebten quasi auf der Straße und fanden Unterschlupf bei einem Freund, der im Herbst 2016 ein kleines Zimmer in einer Amberger Obdachlosenunterkunft bewohnte. Zwei junge Männer, 20 und 24 Jahre alt. In dieser Behausung soll dann ein Kumpel erschienen sein und einen Rucksack mitgebracht haben. Das war eine von zwei Versionen. Der 24-Jährige sagte später vor Vernehmungsbeamten, dieser Rucksack mit Drogeninhalt sei rein zufällig beim Joggen nahe der Leopoldkaserne gefunden worden. Daraufhin habe man das Gepäckstück mitgenommen und ein paar Meter weiter im gleichen Gebüsch deponiert. Eigentlich kaum vorstellbar.Wichtig war in dieser Verhandlung: Es gab zwei Beschuldigte. Gegen den dritten Verdächtigen und damit gegen den Mann, der angeblich den Rucksack in das Obdachlosenquartier brachte, sollte gesondert verhandelt werden. Warum eigentlich? Die Antwort auf diese Frage: Irgendwann im Verlauf dieses Jahres werden alle drei gemeinsam vor dem Jugendschöffengericht sitzen.Die beiden jetzt angeklagten Männer bekamen nach einem sogenannten Rechtsgespräch Freiheitsstrafen zwischen 20 und 24 Monaten mit Bewährung für umfassende Geständnisse zugesichert. Was folgte, war den Richtern und Staatsanwalt Oliver Wagner zu wenig. Denn es wurde nicht deutlich, wie der Rucksack mit 300 Gramm portioniertem Marihuana in das Gebüsch am östlichen Stadtrand kam und wie genau die Rollenverteilung war.Fest stand lediglich: Der 20-Jährige hatte einmal zehn Gramm Marihuana aus dem deponierten Rucksack erhalten. Er nahm die eingetüteten Portionen und setzte dazu an, sie über einen Bekannten in Nürnberg verhökern zu lassen. Dort kam die Polizei eher zufällig auf die Deals und schaltete Amberger Fahnder ein. Sie wurden dann von dem 20-Jährigen zum Rucksack geführt. Darin befanden sich noch 300 Gramm Marihuana. Doch niemand weiß bis heute: Welche Menge von dem Cannabisprodukt war ursprünglich in dem Behälter? Bedienten sich die Beschuldigten womöglich öfter mal zum Eigenverbrauch? Beide sind offenbar drogenabhängig.Der Gerichtsvorsitzende Peter Jung beschrieb seinen Eindruck während der Sitzung bildhaft: "Das ist, wie wenn ein Stück Aas in der Serengeti liegt und Coyoten ab und zu vorbeikommen, um sich ein Stück zu holen." Weil nun - um diese Formulierung zu gebrauchen - genau zu klären ist, wer das Aas in die Serengeti warf und wer die Coyoten waren, wurde das Verfahren abgebrochen.Erst im Sommer gibt es eine neue Verhandlung. Dann allerdings mit demjenigen als Mitangeklagten, der angeblich den Marihuana-Rucksack in das Obdachlosenquartier brachte. Er scheint der Drahtzieher zu sein. Zurück blieb die Frage: Warum saß dieser Mann nicht gleich mit auf der Anklagebank?