"Wie Stadt und Kurfürst stritten": Hinter diesem Titel verbarg sich keine leichte Kost. Es ging um Amberg zur Zeit der Reformation. Historiker und Ex-Stadtrat Matthias Schöberl schaffte es als Kenner der bayerischen Geschichte dennoch, die Thematik unterhaltsam und leicht verständlich zu präsentieren.

Amberg. (ads) Schöberl brachte Licht ins Dunkel der von Machtansprüchen geprägten Beziehungen zwischen der Stadt und den pfälzischen Landesherren - vor dem Hintergrund der zunehmenden religiösen Spannungen im 16. und 17. Jahrhundert. Schöberl entdeckte in der Herangehensweise der damaligen Amberger Bürger, ihren Herrschaftsanspruch zu verteidigen, erstaunliche Parallelen zur heutigen Zeit, wie er sagte.Hausherr Pfarrer Johannes Blohm freute sich, dass der inzwischen feste Zuhörer-Stamm erneut erschienen war - zudem kamen weitere Gäste, die den mittlerweile achten Teil der Vortragsreihe zum Jubiläum 500 Jahre Reformation erleben wollten. In das Erlöser-Gemeindehaus eingeladen hatten das Stadtarchiv, die Regionalgruppe des Historischen Vereins und die evangelischen Kirchengemeinden. Referent Matthias Schöberl studierte an der Uni Regensburg Deutsch, Philosophie und Geschichte. Seine Magisterarbeit trägt den Titel "Liberalismus und politischer Katholizismus in Amberg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts".Laut Schöberl musste die pfälzischen Kurfürsten in ihrem Nebenland, der Oberpfalz, ihre Herrschaft immer wieder aufs Neue begründen. In der Oberpfalz hatten die Landstände mit den adeligen Landsassen und den Bürgermeistern der Städte einen recht starken Einfluss auf Politik und Verwaltung. Der Referent wusste auch den Grund: Die reiche Eisenerzregion übernahm Schulden des Landesherren und konnte dafür politische Zugeständnisse ertrotzen: "Die Auseinandersetzungen um die Macht eskalieren, als die Oberpfälzer sich dem Luthertum zuwenden und die pfälzischen Kurfürsten Calvinisten werden, denn nun wollen diese das Land auch calvinisieren."Dagegen hätten sich vor allem die Städte gewehrt. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts sei es in der Oberpfalz zu einem regelrechten Aufstand gegen die Landesherrschaft gekommen, was in Amberg unter dem Namen "Amberger Lärmen" bekannt geworden sei. Kurfürst Friedrich IV. und vor allem sein Statthalter, Christian von Anhalt, hätten die Städte wieder auf Linie gebracht. In Amberg bediente man sich laut Schöberl der militärischen Drohkulisse. Lutherische Bürgermeister und Stadträte seien abgesetzt und stattdessen Calvinisten oder kooperationsbereite Lutheraner eingesetzt worden.Matthias Schöberl zeigte auf, dass Christian von Anhalt gegenüber dem Adel eine andere Strategie gefahren habe, indem er diesen an die Landesherrschaft zu binden versuchte. Der Adel sei in einer schwierigen Lage gewesen, da sich seine gesellschaftliche Stellung wandelte. Aus diesem Grund sei es von Anhalt mit sanftem Druck und viel Zuckerbrot (beispielsweise mit Universitätsstipendien für den adeligen Nachwuchs) gelungen, die Landsassen zur Kooperation zu gewinnen: "Die Einführung eines neuen Glaubens ist eine extrem schwierige Sache. Am einfachsten zu organisieren und am nachhaltigsten in der Wirkung ist es, wenn man bei den Kindern ansetzt", erklärte Schöberl. Das sei auch den damaligen Herrschern bewusst gewesen und dem kurpfälzischen Statthalter, erst recht.Deswegen hätte von Anhalt alles getan, um die Kontrolle über die Schulen und die Kirchen, die den Sonntagsunterricht anboten, zu gewinnen. Folge: Die Stadt konnte nicht mehr die Inhalte oder das Personal bestimmen, sondern durfte nur noch als Sachaufwandsträger bezahlen. "Wenn man sich die Maßnahmen der (früh)absolutistisch agierenden Kurfürsten ansieht, muss man konstatieren: Die Oberpfalz wäre calvinistisch geworden. Aber der Dreißigjährige Krieg änderte alles."