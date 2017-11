Da ist wohl einer in die Falle getappt: Mit mächtig Zorn in der Stimme prangerte SPD-Stadtrat Dieter Amann im Verkehrsausschuss den Umgang der Bahn mit ihren Kunden an. Oder vielmehr mit den Leuten, die jemanden zum Zug bringen oder holen. "Das sollte man jetzt schon mal ansprechen", donnerte Amann - und die Anwesenden ahnten bereits, was sein Anliegen sein würde.

Nun ist es am Bahnhof nämlich so, dass der dazugehörige Parkplatz - rechtlich gesehen ein Privatgrundstück der Bahn AG - von einem externen Unternehmen bewirtschaftet wird. Das bundesweit für sein rigoroses Vorgehen bekannt ist, wenn jemand auf von ihm verwalteten Flächen parkt, ohne den fälligen Obolus zu entrichten. Contipark nennt sich dieses Unternehmen, das in Deutschland und Österreich unzählige Parkplätze bewirtschaftet.Anscheinend, so ließ sich aus der Wutrede so nach und nach erschließen, hat also Dieter Amann jemanden zur Bahn gebracht und sein Auto schnell mal abgestellt, ohne einen Parkschein zu lösen. Der Zug sollte ja gleich kommen. Für die kurze Zeit lohnte es sich beinahe nicht, Geld raus zu kramen, zum Ticketautomaten zu gehen, einen Parkschein zu lösen und wieder zum Auto zurückzukehren, um diesen hinter die Windschutzscheibe zu legen. Würde schon nichts passieren, in den paar Minuten.Das Ergebnis war ein Strafmandat, das nach der Rückkehr vom Bahnsteig an der Windschutzscheibe prangte. Und nicht nur das: "Fünf Minuten Parken kosten dann 30 Euro plus 4,50 Euro, wenn man nicht gleich bezahlt, plus vier Euro für die Halterfeststellung plus noch einmal 7,50 Euro Mahngebühr." Alles in allem waren es also 46 Euro für fünf Minuten Auto Abstellen.Unverschämt, so Dieter Amann "Ich empfinde das als Unverfrorenheit." Und wahrscheinlich wisse die Bahn noch nicht einmal, was da in ihrem Namen abgezogen werde. Abgesehen davon, dass da auch nicht eindeutig zu erkennen sei, dass man da auf Privatgrund parke. Das entsprechende Schild sei viel zu unauffällig, die Schrift falle deutlich zu klein aus. Ob das überhaupt rechtens sei?Nun, ob das so sei, müsse im Zweifelsfall wohl ein Zivilgericht klären, rückte Verkehrsreferent Bernhard Mitko die Dimensionen gleich wieder gerade. Und an die "Unschuld" der Bahn wollte Mitko auch nicht so recht glauben. "Ich bin mir sicher, die wissen sogar sehr genau, was dort passiert. Weil diese Firma in ganz Deutschland auf Parkplätzen der Bahn vertreten ist." Was bleibt dem enttäuschten Bahnkunden Dieter Amann also übrig? Zahlen oder klagen.