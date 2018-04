Pfui Deifl! Ein 27-jähriger Mann hat sich am Bürgermeister-Bartelt-Platz vor einer 20-jährigen Frau entblößt. Es war nicht das erste Mal, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann hielt sich in einem Innenhof zwischen zwei Wohnblöcken auf und beobachtete die junge Frau durch eine Glasfront. Als diese gerade ihre Wohnung betreten wollte entblößte sich der Mann. Eine Nachbarin, die von der 20-Jährigen sofort um Hilfe gebeten wurde, sprach den Täter an. Der flüchtete daraufhin.Wegen der genauen Personenbeschreibung konnte die verständigte Polizeistreife den 27-Jährigen in der Nähe des Tatorts festnehmen. Wie sich herausstellte, war er bereits im März mit einer ähnlichen Tat gegenüber der 20-Jährigen aufgetreten.Mögliche weitere Geschädigte sollen sich unter der Telefonnummer 09621/890-320 bei der Polizeiinspektion Amberg melden. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet.