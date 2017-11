Weg mit den Atomkraftwerken - da waren sich alle noch einig. Gegen Strom aus Windrädern sprach sich auch keiner grundsätzlich aus. Wäre da nicht ...

Der letzte Fachvortrag des Bund Naturschutz für Mitglieder und Unterstützer der ökologischen Bewegung sollte laut Referent Werner Lang so ausgehen, wie er sich unser Lebensumfeld wünscht: friedlich und im Einklang mit der Natur. Denn der Titel seiner Betrachtungen, "Windkraft: Fluch oder Segen?", lenkte das Augenmerk eindeutig auf äußerst kontroverse Sichtweisen."Das Thema muss so angegangen werden, dass eine gemeinsame Lösung erörtert werden kann", schickte Lang voraus. Der Förster legte dar, dass Menschen wieder zurück zu einem Leben des Einklangs von Körper, Geist und Seele finden müssten, um sich der Umwelt und deren Schädigung bewusst zu werden. Klimawandel hätte es schon immer gegeben. Im Hier und Jetzt sei jedoch ein Tempo beobachtbar, bei dem sich das Wetter zunehmend schneller und immer unberechenbarer verändere. Daran seien auch die Menschen schuld.Dass Atomkraftwerke schon allein wegen deren radioaktivem Abfall eingestellt werden müssen, stehe inzwischen außer Frage. Selbst 40 Jahre nach Tschernobyl gebe es in Bayern zu hoch belastete Pilze und Wildschweine. Doch erst Fukushima habe in Deutschland das endgültige Aus für die Kernenergie bedeutet. "Unsere Ressourcen sind nun mal begrenzt und alles hat Vor- und Nachteile", lautet Langs Grundthese. Er verwies beispielsweise auf die Wechselwirkung der Braunkohle-Verstromung und dem Waldsterben."Hätten sich die belächelten Naturschützer in den 70-er Jahren nicht durchgesetzt, würden wir jetzt vor einem nicht zu bewältigenden Problem stehen, was die Wälder und unseren Sauerstoff betrifft", steht für Lang außer Zweifel. Die jetzigen Alternativen würden sich auf Photovoltaikanlagen oder die Nutzung der Windkraft konzentrieren. Als bayernweites Paradebeispiel hob der Referent das "Bürgerkraftwerk" in Freudenberg hervor. Lokale Anteilseigner profitieren direkt von der dortigen Stromerzeugung. "Von uns - für uns" müsse die Devise zukünftig viel öfter lauten, forderte Lang mehr Kleinanlagen zur Selbstversorgung, die von den Bürgern einer Kommune finanziert, betrieben und genutzt werden sollten. Denn kleine Lösungen seien immer besser als ein Standard, der für alle gelten soll. "Wichtig ist aber, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander reden."Viel mehr Pro-Argumente konnte der Referent nicht mehr aufzeigen, denn die Contra-Seite hatte sich schon in argumentative Stellung gebracht. Von Kollateralschäden bei Vögeln und Fledermäusen war die Rede, hässlichen Schlagschatten bis in Vorgärten oder eine Landschaften zerstörende Ästhetik. Nicht zuletzt würden viele Menschen über physische und psychische Probleme wegen des sogenannten Infraschalls klagen. Am Ende blieb nur die Beschwichtigung, dass Windräder nicht für alle Zeiten die Krone der Entwicklung alternativer Stromerzeugung darstellen würden. Dennoch besteht laut Werner akuter Handlungsbedarf, wenn der Energiebedarf langfristig ressourcenschonend gedeckt werden soll.