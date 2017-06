Für die 135 künftigen Absolventen der Wirtschaftsschule ist derzeit Stress angesagt, denn seit Montagmorgen laufen die schriftlichen Abschlussprüfungen. Der vierstündige Deutsch-Test bildete den Auftakt.

Amberg. Das schöne Wetter konnten die Jugendlichen erst am Nachmittag genießen, denn zuvor stand die Abschlussprüfung in Deutsch auf dem Programm. Laut einer Mitteilung der Schule gab es diese Erörterungen, aus denen die Schüler wählen mussten: Die erste mögliche Aufgabe lautete: "Ständige Erreichbarkeit für berufliche Belange auch in der Freizeit wird im Arbeitsleben inzwischen häufig vorausgesetzt. Stellen Sie die negativen Folgen dieser ständigen Erreichbarkeit dar und zeigen Sie mögliche Gegenmaßnahmen auf."Um sogenannte Body-Modifications (Körperveränderungen) ging es im zweiten Fall: "Tätowierungen, Piercings, Implantate, Branding und Elfenohren sind Beispiele für sogenannte Body-Modifications, die in Deutschland immer beliebter werden. Legen Sie Gründe für diese Körperveränderungen dar und zeigen Sie mögliche Folgen auf."Auch dieses Thema konnten die Schüler der Abschlussklassen bearbeiten: "Vereinsamung ist nach Ansicht vieler Psychologen ein Problem der modernen Gesellschaft. Nehmen Sie zu dieser Behauptung kritisch Stellung." Auch um die zunehmende Verrohung der Sprache ging es zum Start. Vor allem in digitalen Kommunikationssituationen werde sie immer häufiger beklagt: " Legen Sie die Gründe dieser negativen Entwicklung dar und zeigen Sie Möglichkeiten auf, dieser entgegenzuwirken."Der letzte Vorschlag lautete: "Sogenannte Smart Homes bieten eine Automatisierung im Haus oder in der Wohnung. Haushaltsgeräte, Fernseher, Computer, Musikanlagen, Heizungen oder auch Klima- und Lichtanlagen können vernetzt und damit ferngesteuert werden. Setzen Sie sich kritisch mit dieser Form des intelligenten Wohnens auseinander. In der alternativ zu wählenden Textarbeit ging es für die Schüler um die Befreiung der Weltmeere vom Plastikmüll."An diesem Dienstag folgt die Prüfung in Englisch, am Mittwoch ist Rechnungswesen an der Reihe, am Donnerstag Mathematik und am Freitag Betriebswirtschaftslehre. In der vergangenen Woche hatten die Wirtschaftsschüler die praktische Prüfung in Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung) und die mündliche Gruppenprüfung in Englisch.Die mündliche Prüfung findet am Freitag, 14. Juli, statt. Die Abschlussfeier ist am Donnerstag, 20. Juli, im Amberger Kongresszentrum.