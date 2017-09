Zum Bahnhof geht's der Nase nach, das Nabburger Tor liegt rechter Hand. Auf der linken Seite kommt der Busbahnhof. Stimmt alles, nur wie kommt der Autofahrer jetzt dorthin? Sieh da, ein Schild! Das Nabburger Tor ist also gesperrt. Oder besser: Es war mal gesperrt, denn das Wort ist jetzt durchgestrichen. Ebenfalls gesperrt ist womöglich der Großteil der alternativen Verkehrsführung - oder doch nicht mehr? Großzügig drapierte man über einen weiteren Teil der nüchternen Information ein hübsches asymmetrisches Andreas-Kreuz. Noch Fragen?

Jede Menge. "A Witzschild", kommentiert ein findiger Facebook-User den Post, der von Ditmar Kern in der Gruppe "Du bist ein echter Amberger, wenn ..." abgesetzt wurde. So einfach ließ sich die Community nicht abspeisen. Den sinnierenden Betrachtern drängten sich mehrere Fragen auf: Ist das Nabburger Tor verschoben worden? Muss man das Schild vielleicht umdrehen? Darf man jetzt nur noch links abbiegen? Oder nur noch rechts? Müsste man das Schild nicht stadteinwärts aufstellen? Waren gar "Schwachmaten" am Werk, die das Schild umgestellt haben?Gilt das Schild vielleicht gleich für die kommende Baustelle mit? Also quasi ein mehrdimensionaler, aber trotzdem analoger Hinweis?. Alles falsch. Vielleicht. Denn womöglich ist die Tafel total selbsterklärend, so die nächste Theorie mit ironischem Unterton: "Das auf dem Berg ist das Nabburger Tor, das über den Bahnhof nicht erreichbar ist." Grandios. Und in sich stimmig. Aber entspricht nicht dem eigentlichen Sinn. Der sollte vielleicht sein, einfach öfter mal auf das Fahrrad umzusteigen.Eine Nachfrage bei der Pressestelle der Stadt Amberg hat übrigens ergeben, dass das Schild dort völlig sinnfrei steht. "Es ergeht eine umgehende Forderung an die Baufirma, es von dort zu entfernen", sagte Stadt-Pressesprecherin Susanne Schwab am Donnerstag.