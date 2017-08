Endlich ist er da: der Hochsommer. Bei um die 35 Grad sind die Amberger am Dienstag ordentlich ins Schwitzen gekommen. Mit der Videokamera haben wir uns auf die Suche nach Plätzen gemacht, an denen man sich gut abkühlen kann.

Natürlich darf bei der Aufzählung das Baden im Hockermühlbad nicht fehlen. Für viele gehört ein leckeres Eis zum Hochsommer aber auch dazu. Viele Kinder haben sich am Vormittag in der Nähe des Piratenspielplatzes am Landesgartenschaugelände herumgetrieben. Wo die schönsten und kühlsten Plätze waren, sehen Sie in unserem Video.