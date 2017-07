Albert-Schweitzer- und Rupert-Egenberger-Schule leben seit zehn Jahren eine besondere Partnerschaft. Logisch, dass das Schulfest auch miteinander gefeiert wurde. "Gemeinsam sind wir stark - weil wir zusammengehören", lautete diesmal das Motto.

Amberg. Seit zehn Jahren arbeiten Kinder und Pädagogen beider Einrichtungen eng zusammen. In der Albert-Schweitzer-Grundschule sind zwei Partnerklassen (derzeit eine 1. und eine 3.) der Egenberger-Schule untergebracht, die mit den Kindern der Regelklassen (aktuell 1a und 3c) gemeinsam den Tag beginnen, stundenweise zusammen unterrichtet werden sowie Projekte, Ausflüge, Feiern und Auftritte gestalten.Das Modell der Partnerklassen zeichnet sich laut der Leiterinnen Marion Weigl (Albert-Schweitzer-Schule) und Isabel Wernekke (Rupert-Egenberger-Schule) dadurch aus, "dass es viele gemeinsame Phasen des Lernens gibt, aber jede Klasse auch ihren Rückzugsort hat". Alle profitierten voneinander. Die gehandicapten Kinder aus der Rupert-Egenberger-Schule machten oft große Fortschritte. Für die Grundschulkinder werde es im Gegenzug zu einer Selbstverständlichkeit, mit Menschen mit Behinderung umzugehen.Am Anfang stand die stundenweise Kooperation über die Schulhäuser hinweg. Angeregt worden war diese durch Lisa Löb, einer Lehrerin an der Albert-Schweitzer-Schule, und ihrem Mann Reiner, der ein Seminar für Förderschulen leitete. Unterstützt von Georg Radl und Isabel Wernekke, den damaligen Schulleitern, entstand aus dieser Kooperation 2007 die Idee für die erste Partnerklasse. Die Regierung der Oberpfalz, das Schulamt und die Stadt hießen das Vorhaben gut und unterstützten es. Weigl und Wernekke werden in der Pressemitteilung gemeinsam zitiert: "Aus der Kooperation ist eine Freundschaft geworden, die uns verbindet. Ein Freundschaftsband ist entstanden. Bunt, vielfältig und fröhlich, wie unsere Kinder." Und so gab es beim Schulfest Aktionen, die die Kinder gemeinsam ausprobieren und genießen konnten: kooperative Spiele, Stockbrot backen, Miteinanderzirkus, Menschenpyramiden, Bilderbuchkino, Freundschafts-Traumfänger, Blindenparcours, Jonglieren, Freunde-Fotoaktion, Button drucken, Domino und Freundschaftsbänder. Für eine Bewirtung der 900 Gäste sorgte der Elternbeirat unter dem Vorsitz von Wolfgang Fahrnholz.